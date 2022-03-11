Правительство запретило вывозить из страны машины и запчасти — журнал За рулем

Правительство запретило вывозить из страны машины и запчасти

Машины и комплектующие попали в список из более 200 видов товаров, запрещенных к вывозу из РФ до конца года.

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Российское правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые до конца 2022 года запрещается вывозить из страны. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Среди прочего к вывозу запрещены: легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, мотоциклы (включая мопеды), велосипеды с двигателем и без; прицепы и полуприцепы; грузовые автомобили, в том числе спецназначения (например, аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства и т.д.).

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Комбайны, тракторы, бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, сельхозмашины также запрещены к вывозу.

Среди автокомпонентов в перечне особо указаны: двигатели внутреннего сгорания и запчасти к ним, шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств и кузова.

Вывоз перечисленных товаров временно ограничен во все зарубежные страны. Разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды отдельно.

Запрет экспорта товаров из списка позволит удовлетворить спрос внутри страны. Правительство оставляет за собой право расширить перечень или продлить срок действия запрета, если политика недружественных действий в отношении России продолжится.

Фото: Depositphotos

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