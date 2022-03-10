К лету доля продаж «корейцев» и «китайцев» может превысить 50%

В ближайшие месяцы АВТОВАЗ будет терять долю рынка.

Эксперты «Банкавто» проанализировали статистику Ассоциации европейского бизнеса по продажам новых автомобилей в феврале. Участники рынка продолжили испытывать дефицит автомобилей в салонах, из-за сбоев производства существенно упали продажи у АВТОВАЗа (22,3 тыс., —21%).

При этом в последнем месяце зимы довольно устойчивыми выглядели продажи корейских производителей: Kia сократила продажи на —9% (15 тыс.), а Hyundai — только на 1% (13,7 тыс.). Неплохие результаты показала и французская Renault — +2% (10,3 тыс.).

Агрессивно наращивают темп на российском рынке китайские бренды: Haval в феврале удалось поднять реализацию на внушительные 65% (до 3,5 тыс.); Chery — на 45% (до 2,9 тыс.), Geely — на 82% (до 2,1 тыс.). При этом если учитывать продажи Chery вместе с суббрендом CheryExeed, то марка прибавила в феврале 83%, реализовав 3,9 тыс. шт., Changan нарастил продажи на 19%.

Однако февраль в этом смысле непоказателен: уже по итогам марта мы увидим существенные изменения расстановки сил на российском автомобильном рынке.

Текущая ситуация

Бренд Lada (-21%, 22,3 тыс.) продолжает переживать серьезные проблемы с поставками компонентов на свои заводы.

Среди компаний, публично приостановивших продажи, сейчас числятся: Audi, BMW, Ford (коммерческие автомобили), General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Skoda. Пока от громких заявлений о бойкоте воздержались французские марки — прежде всего Renault.

А корейские и китайские автомобильные концерны, напротив, публично объявили, что они находятся вне санкций по отношению к России. По итогам февраля доля корейских автопроизводителей составляла 25% российского авторынка, китайских — около 9%.

Прогноз

Если западные автопроизводители примут решение участвовать в экономическом бойкотировании России, уже к лету можно будет ожидать заметный рост доли продаж корейских и китайских автомобилей — к июню она может превысить 50%. При оптимистичном сценарии (возобновлении поставок машин большинством западных компаний на российский рынок) доля корейских и китайских автомобилей может составить 40–45%, отмечают эксперты.

Стоит отметить, что у России еще остались рычаги влияния на мировой автопром. Наша страна является крупнейшим мировым поставщиком палладия в мире (40% рынка) наравне с ЮАР (до 38%) и Канадой (9%), и в случае ухудшения геополитики вполне может ограничить экспорт металла, необходимого в производстве полупроводников.

Запчасти для КАМАЗа станут полностью российскими.

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