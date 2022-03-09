Запчасти для КАМАЗа станут полностью российскими

Грузовой автогигант одним из первых среди российских компаний попал под санкции ЕС, подразумевающие полный запрет на экспорт всех товаров двойного назначения.

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Daimler Truck до сих пор поставлял кабины, двигатели и мосты для серии K4, а серия К5 оснащается кабиной, собираемой на совместном предприятии в Набережных Челнах, напоминают «Известия». Кроме того, в производстве машин используют коробку передач ZF (Германия) и топливную аппаратуру Bosch (Германия).



Из-за санкций на первый план возвращается старое камазовское семейство К3, остальные машины будут делать по остаточному принципу, на сколько хватит запчастей и материалов. При этом планируется «мощный рывок» по локализации семейства К5, в частности каркасов кабин.





Производить «классику» (семейство K3) из российских компонентов и узлов можно и сегодня. Техника хоть и устаревшая, но выпускают ее самостоятельно. С марта автомобили семейства будут собирать преимущественно в комплектациях с российскими аналогами: КПП 154, двигателями КАМАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ.

Что касается выпуска более дорогих серий грузовиков, их будут собирать, пока компания полностью обеспечена комплектующими. Поскольку рынок сжимается из-за ухода иностранных брендов, КАМАЗ даже планирует нарастить свою долю (сейчас, по статистике автопроизводителя, это 45%).

Daimler Truck заморозила свою деятельность в России, в том числе сотрудничество с российским производителем грузовой техники КАМАЗ.

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