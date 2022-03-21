Покупать уже поздно? Насколько подорожали бестселлеры

Рекордный прирост — у Lada Largus, почти в полтора раза! Остальные, учитывая политику дилеров, не особо отстают.

Цены на автомобили растут небывалыми темпами, и сроки затормаживания этого процесса пока никто не берется предсказывать. Эксперты аналитического агентства «Автостат» подготовили инфографику роста рекомендованных розничных цен (РРЦ) в Топ-10 бестселлеров российского авторынка. Данные охватывают период с 1 января до 18 марта, хотя понятно, что главный скачок цен начался в конце февраля.

Самый популярный автомобиль в России — это Lada Vesta, и за последнее время он стал дороже на 30%; РРЦ на базовую версию составляет 1 121 900 рублей. Прибавив в цене на 22,7%, за миллион (причем далеко) также шагнул Hyundai Solaris (1 245 000 рублей). Что и говорить, цифры существенные — но не рекордные.

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Renault Duster стал дороже на 41,1%, нынешняя РРЦ составляет от 1 618 000 рублей. А максимальный прирост — у Lada Largus: рост на 48,9%; универсалы оцениваются производителем от 1 235 900 рублей. Разница с январской ценой составляет 400 тысяч рублей.

Почти все остальные участники списка подорожали более чем на 20%. Стоит напомнить, что приведенная в графике РРЦ никак не отражает реальных цен в автосалонах официальных дилеров.

Фото: Автостат, Егор Алеев / ТАСС