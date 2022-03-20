Статистика говорит о росте цен на запчасти в полтора раза. Но после проверки «За рулем» оказалось, что кое-что подорожало уже в 5 раз.

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Скачок цен на запчасти и расходники для автомобилей и прочей техники наделал немало бед: содержать автомобиль стало дороже, и спрос на микрозаймы на ремонт подскочил, стоимость техобслуживания тоже пошла вверх, страховщики предпочитают не направлять автомобили на ремонт по ОСАГО, а выплачивать возмещения деньгами, которых не хватает на ремонт. А еще ожидается рост числа угонов автомобилей для дальнейшего разбора их на запчасти. Причиной же роста цен стали перебои поставок, приостановление отгрузок и санкции.

Насколько реально подорожали запчасти для автомобилей?

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Мы прошерстили интернет-магазины запчастей, поговорили с поставщиками и собрали уникальную статистику. Главный вывод: определить «среднее по больнице» увеличение цены на запчасти сложно именно потому, что проблемы поставок и санкции по-разному повлияли на производителей. Не стоит списывать со счетов и контрафакт, а также подделки, которые, как и прежде, выбрасываются на рынок по заманчивым ценам. Но их цены мы приводить не будем.

Вот лишь несколько показательных примеров:

Масляный фильтр Lada W914/2 MANN не так давно стоил 365 рублей. Но сегодня его можно купить минимум за 938 рублей ( +157% ), а большинство магазинов торгуют им уже по цене больше полутора тысяч рублей — до 1700 рублей (и при этом в одном магазине указывается, что цена была снижена с 2,4 тысяч рублей).

не так давно стоил 365 рублей. Но сегодня его можно купить минимум за 938 рублей ( ), а большинство магазинов торгуют им уже по цене больше полутора тысяч рублей — до 1700 рублей (и при этом в одном магазине указывается, что цена была снижена с 2,4 тысяч рублей). Комплект привода ГРМ для двигателя ВАЗ 21179 подорожал с 6769 до 12 323 рублей. Это рост цены на 80% .

подорожал с 6769 до 12 323 рублей. Это . Литой диск 6jx16н2 для Lada Largus Cross или Vesta несколько недель назад стоил 6769 рублей, а сегодня его продают уже за 15 743 рублей ( +133% ).

несколько недель назад стоил 6769 рублей, а сегодня его продают уже за 15 743 рублей ( ). Цена опоры заднего амортизатора нового образца для Lada Vesta составляла 930 рублей, а теперь ее готовы уступить за 1336 рублей (+44%).

Как сэкономить на покупке запчастей?

Искать площадки по продаже, у которых еще остались запасы запчастей из докризисных времен, либо те, которые работают с поставщиками, минимально пострадавшими от новых санкций.

К примеру, у ИД «За рулем» есть собственный торговый дом, где можно купить многие расходники на самые популярные автомобили. В каталоге можно найти тот же масляный фильтр, аналогичный упомянутому Lada W914/2 MANN, не за тысячу или больше, а за 279 рублей.

«Мы точно так же, как и все, пересматриваем прайс-листы по два-три раза в неделю, но не задираем цены. Если нам подняли отпускную цену на 20%, то мы эти же 20% транслируем в свою розницу, не накидывая „подушку“.

Например, мы приобрели товар из Белоруссии на 40% дороже, чем раньше. Но пока он к нам шел, цена увеличилась на 60%. Мы же купили товар по старым ценам и продаем его по старым. Но главный наш плюс — мы уже давно, много лет, ориентируемся, в основном, на отечественных производителей. Поэтому таких скачков цен, как на 60% и более, в нашем торговом доме не может быть. Корзина ТД „За рулем“ российская, а все российские производители сейчас будут очень хорошо выглядеть на рынке, предоставляя качественный товар по приемлемым ценам. Это уверенный середнячок, который в нынешних условиях смотрится на рынке гораздо интереснее, чем продукция китайских компаний», — объясняет директор торгового дома «За рулем» Олег Земцов.

Цены на обслуживание автомобилей тоже выросли?

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В конечном итоге подорожала и стоимость техобслуживания. Но только за счет роста цен на запчасти — стоимость работ сервисы стараются держать на прежнем уровне, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Мы уже писали, что техобслуживание автомобилей Lada у официальных дилеров подорожало примерно на 20–30%. Только за счет роста цен на расходники. Важно отметить и то, что речь идет о рекомендованных ценах. Дилер волен их пересматривать как в большую, так и в меньшую сторону. Простые ТО стали дороже на пару-тройку тысяч рублей, а более сложные, при пробегах 60 тысяч километров и более, — на 6–8 тысяч рублей (для Lada Largus — на 12 тысяч).

У неофициалов ситуация схожая. Директор техцентра «Авторитет», специалисты которого часто выступают консультантами по вопросам стоимости обслуживания автомобилей в наших публикациях, рассказал, что стоимость оригинальных расходников увеличилась на 120%, а неоригинальных — на 100%. Именно это отразилось на стоимости техобслуживания. Например, стоимость ТО автомобиля Peugeot с 1,6-литровым атмосферным двигателем увеличилась с 6300 до 8000 рублей — на 27%.

Больше всего сейчас дорожает масло. Особенно раскрученных брендов и востребованное у потребителей.

Директор сервиса BMW и Mercedes—Benz на Новорязянском шоссе, который также часто консультирует нас по стоимости ремонта машин немецких марок, рассказал, что ему пришлось купить 208-литровую бочку масла Mobil 1 вязкости 5w30 за один миллион рублей, хотя до этого отпускная цена такой бочки составляла 200 тысяч рублей. И это рекордный рост стоимости — на 500%. Очевидно, что это отразиться на стоимости ТО для конечного потребителя. Правда, в гораздо меньших масштабах.

Как сэкономить на сервисном обслуживании автомобилей?

Временно рынок стал принадлежать спекулянтам, но если «порыться», вы обязательно найдете тех, кто зарабатывает без необоснованных наценок. Не ждите скидок или особых предложений, но обязательно сравнивайте их, обращая внимание на поставщика запчастей и расходников.

Мнение эксперта

директор торгового дома «За рулем»:

— По иностранным брендам большинство поставщиков сейчас либо полностью прекратили отгрузки, либо задрали цены от 40% до 200% и даже более по некоторым позициям. Например, масло ZIC сейчас стало дороже на 80%. Что касается отечественных компаний, то и они повышают цены. У любого нашего производителя в цены заложены импортные материалы.

Поставщики торгового дома «За рулем» немного скромнее и подняли цены в пределах от 20% до 60%.

Будущее весьма туманно. В Россию сейчас не поставляются автокомпоненты: авиа- и автомобильное сообщение прикрыто, поставки морем из Китая занимают три месяца. Поэтому на горизонте трех месяцев (это в идеале) ожидать каких-то дешевых запчастей из Китая точно не стоит. К тому же из-за волатильности рубля поставщики стараются минимизировать свои риски, некоторые заняли выжидательную позицию. Оптимистичный прогноз таков: через три месяца рост цен прекратится. Но если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас, то мы столкнемся с нехваткой запчастей и цена вырастет непрогнозируемо. К слову, китайские поставщики пока тоже сокращают поставки компонентов в Россию.

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Чего мы явно ждем, то это появления в продаже бэушных запчастей. Возможно, мы столкнемся с повальными угонами ходовых моделей автомобилей для продажи их на запчасти.

Рекомендация «За рулем»

Совет автомобилистам очень простой: если у вас есть задача провести в ближайшее время какое-то плановое обслуживание машины, то, совершенно точно, затягивать не надо. Более того, хорошо бы держать в запасе расходники на еще один цикл: масло, фильтры, свечи.

Дешевле в ближайшее время ничего не станет. А дороже — весьма вероятно.

А вот что происходит сейчас в России с гарантией на автомобили.

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Фото: depositphotos.com и «За рулем»