Haval H5 и УАЗ Патриот: большой тест-сравнение

Рамный китайский вездеход вернулся в Россию.

Ховер российской сборки: снова с нами

Для России этот «китаец» почти родной. Появился в 2005 году под именем Great Wall Hover и выгодно отличался от автомобильных «поделок» из КНР тех времён добротной сборкой и неплохими ходовыми качествами. Спрос был таким, что сборку Ховеров наладили в Гжели. А затем выделили две модификации: Н3 и Н5 отличались силовыми агрегатами и дизайном передней части. Но в 2015‑м китайцы вдруг разорвали отношения с российским дистрибьютором и продажи Ховеров свернули.

Через пару лет производство наладили в Ставрополе — теперь под именем DW Hower, однако проект быстро загнулся, поскольку не хватило средств на раскрутку. А минувшей весной машину начали выпускать на заводе Haval в Тульской области. Локализация обеспечила хорошую цену — от 1 149 000 рублей.

УАЗ Патриот получил серьезного конкурента? Проверим!

УАЗ Патриот Выпускается в Ульяновске с 2005 года. Был неоднократно модернизирован (последний раз — в 2018‑м), а прошлой осенью в качестве опции получил автоматическую коробку передач.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

2.7 (150 л.с.) — от 897 000 ₽ Haval H5 В нынешнем виде Н5 известен с 2010 года. С тех пор продавался в России под тремя различными брендами и пользовался неплохим спросом. Первое время шел с атмосферными двигателями — сейчас их заменил турбомотор. Коробка передач — только механическая.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 турбо (150 л.с.) — от 1 149 000 ₽

2.0 турбо (170 л.с.) — от 1 349 000 ₽

H5: что нового?

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Внешне H5 никак не поменялся, зато для кузова теперь используют оцинкованную сталь (из обычной изготавливают только крышу). Цвет кузова — только черный, белый или серый.

Забираться в салон всё так же не­удобно: пол высокий, а поручней на стойках нет. Хватаешься за руль. Он, кстати, новый и симпатичный. Других видимых изменений нет. Впрочем, сиденья немного другие: прежние давили в спину железками из каркаса. Но посадка всё равно неудобна: сидишь слишком близко к полу с далеко вытянутыми ногами. Рослым не хватает диапазона ­продольной регулировки.

Haval H5

Появившаяся недавно на шкалах гребенка затрудняет считывание информации. Датчика давления в шинах на прежних Н5 не было. Камера заднего вида дополнена удобными линиями-подсказками.

Интерьер Хавейла качественнее уазовского. Приятнее отделка, а кнопки-переключатели радуют внятным фидбеком.

Механическая коробка требует сноровки — при активном разгоне быстро переключиться на третью затруднительно. Ниша для телефона слишком компактная: современные гаджеты с 5,5‑дюймовыми экранами в ней не помещаются. Блок дополнительных приборов слишком тусклый — при ярком свете показаний почти не видно.

Салоны и оснащение

Руль не регулируется по вылету ­(привет, УАЗ!). А маленькая площадка для отдыха левой ноги выматывает в дальней дороге.

Собран салон более добротно, чем у Патриота. Ничего не люфтит и не шатается. Материалы простенькие, но по фактуре и цветовому подбору гораздо приятнее, чем в УАЗе.

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Оснащение достойное: камера заднего вида, импульсные стеклоподъёмники, электрорегулировки водительского сиденья, климат-контроль, автоматически складывающиеся зеркала, обогрев ветрового стекла (в зоне покоя дворников) и недоступные для УАЗа боковые подушки безопасности.

Радует и внимание к мелочам: на потолке предусмотрен очечник, а слот для телефона в центральной консоли — с мягким нескользящим покрытием, равно как и тыльная часть дверных ручек. На этом фоне странно выглядит отказ от навигации (раньше она была) и нерусифицированный трип-компьютер.

У салонного пластика Патриота зазоры не везде равномерны. А вот посадка удобнее — сиденья спрофилированы лучше, а руль регулируется в двух плоскостях и оснащен обогревом. Греется и ветровое стекло. Мультимедийка — со встроенным навигатором (карты Навител) и функцией картинка в картинке.

УАЗ Патриот

Приборы читаются хорошо, а вот данные с трип-компьютера не очень — мелкий шрифт. При необходимости на экран можно вывести блок дополнительных приборов. Запаска перекрывает внушительный сектор обзора — почему ульяновцы не переставят камеру в более удобное место?

Салон УАЗа просторен и щедр на оснащение, но качество сборки могло бы быть и повыше.

Изображение с индикацией выбранного ­режима трансмиссии появилось в Патриоте вместе с автоматом. Селектор автомата перемещается по пазу с заметным усилием. Никогда такого не встречал. Спрятанный в бардачке Патриота хвостик для флешки — эргономическое недоразумение.

Эргономика и комфорт

Вопрос: кто додумался установить проводок с гнездом для флешки в бардачке? Еще бы под капотом её пристроили… Почему изображение с камеры заднего вида появляется с пятисекундной задержкой и едва ли не на четверть обзор заслоняет запаска?

Задняя дверь скрипит, даже когда едешь по ровной дороге. И в целом акустический комфорт заметно хуже, чем в Н5, - уазовцам никак не удаётся довести шумку до легковых стандартов.

Конечно, Патриот просторнее. Во втором ряду — раздолье. У сидений есть обогрев, а их покрой удачней китайского. В противовес Н5 может предложить разве что розетку на 220 В. Слабое утешение.

Багажники

Багажник УАЗа заметно вместительнее: 640 литров! С таким объемом трансформировать сиденья второго ряда в положение «возвращаюсь из Икеи» придется крайне редко. А еще у Патриота меньше погрузочная высота. В общем, крепким хозяйственникам УАЗ понравится больше.

Багажник Хавейла уступает не только в объеме (352 л), но и в удобстве пользования — меньше проем, больше погрузочная высота. Распашная пятая дверь УАЗа обеспечивает отменный доступ в багажник объемом 640 л. Избавить бы ее от постоянного скрипа!

Моторы и коробки

На Н5 по-прежнему ставят двухлитровый бензиновый турбомотор 4G63S4T, выпускаемый по лицензии Mitsubishi. Это и радость, и печаль. Кто мечтал о недорогом рамнике с простым атмосферным мотором? Вас не услышали. Только турбо.

При той же мощности (150 л.с.), более высоком крутящем моменте (250 Н·м) и меньшей массе Haval должен улетать от Патриота. Но наши замеры показали обратное. Haval чуть медленнее в разгоне до сотни: 14,3 с против 14,1 с. Потому что до 2000 об/мин мотор не тянет. Лишь после турбоподхвата появляются намеки на бодрость. Ну а с 3000 до 4000 оборотов — даже некоторая лихость. Только ­диапазон этой «лихости» маловат.

Моторный отсек Хавейла скомпонован очень плотно. Пневмоупоров капота нет. Спереди проложен резиновый уплотнитель, а вот по бокам на нем решили сэкономить. Двигатель ЗМЗ Про в моторном отсеке просто «потерялся» — здесь без проблем поместится даже V8!

Верхние накладки крыльев H5 лишены половины пистонов и болтаются — на заводе недоглядели? Блок предохранителей спрятан в дальнем правом углу — ничего не разглядишь.

При таком характере нужен гидромеханический автомат, но его пока нет — и не факт, что будет. Только шестиступенчатая механика.

Поехали!

Патриот требует крепкой мужской руки, хотя наша машина с автоматом. С заметным усилием перевожу селектор в «Драйв», и УАЗ снимается с якоря медлительным увальнем.

На скромные перемещения акселератора реакции почти нет. Но если продавить от души, УАЗ устремляется вперед под дикий рев двигателя ЗМЗ Про и вполне адекватные переключения французского шестискоростного автомата Punch Powerglade. Как на боевом слоне! И аппетит слоновий — в среднем, 17 л/100 км. Хавейлу в таком же режиме требуется 14 литров.

С тормозами прежние выкрутасы. При резком замедлении со 100 км/ч Патриот пугает вихляниями и норовит сойти с прямолинейного курса. Haval тормозит почти по-легковому — ровно и надежно.

Haval H5

Сиденья хуже уазовских: мал диапазон продольного перемещения, короче подушка и слабее боковая поддержка. И установлены они очень близко к полу.

Сзади теснее, чем в Патриоте. Подушка закреплена слишком близко к полу — сидишь в позе кузнечика. Розетка на 220 В — редчайшее в этой ценовой категории оборудование.

Рулится Патриот сами знаете как. Огромный свободный ход руля в нулевом положении, задержки в реакциях, а уж если в повороте попадется кочка — того и гляди спрыгнет с траектории. И это на «шестнадцатых» колесах! По идее, в комплектации «Статус» должны быть шины 245/60 R18, но их заменили на более подходящие для жесткой эксплуатации. Однако даже на таких мягких покрышках Патриот трясет нещадно.

Наш оператор решил было снять из УАЗа видеосюжет, но из-за тряски так и не смог сфокусироваться. Пересел в Н5 — и без проблем снял Патриот. ­Технику не обманешь!

У Хавейла и руль точнее. Несмотря на огромные крены, в поворотах держишь высокий темп без сверхусилий. Просто едешь, а не борешься с машиной.

УАЗ Патриот

Опционные кресла Патриота скроены на редкость удачно. И боковая поддержка хороша.

Второй ряд: простор и обогрев сидений. Стекла в дверях, в отличие от Хавейла, полностью не опускаются. Дополнительные дефлекторы — еще одно преимущество Патриота.

Проверка бездорожьем

Патриот любит бездорожье. Лягавшаяся на асфальте подвеска невозмутимо проглатывает ямы и внушительные булыжники. Под мостами — 205 мм. Да еще явное преимущество в углах въезда и съезда. Вообще не думаешь о бамперах! Большинство препятствий спокойно преодолеваю на заднем приводе.

Передний мост подключил лишь в песчаном карьере. И здесь УАЗ не сплоховал. Единственное, что напрягает — входящий в резонанс с прокручивающимися колесами передний мост. При длительной пробуксовке машина трясется как припадочная. Все уазоводы знают, что родные амортизаторы — никакие. Надо ставить что-то более дерзкое.

Главная проблема Н5 на бездорожье — недостаток тяги турбомотора на малых оборотах. Понижающая передача помогает, но не всегда.

Выпирающая накладка крепления бампера хлипкая и крадет лишний градус угла въезда. Требуется доработка конструкции. Из диагонального вывешивания Н5 выбирается увереннее Патриота — электроника работает более оперативно.

«Китаец» не трясется. Но и не едет. Конечно, по сравнению с кроссоверами его возможности ошеломляют, но до Патриота — как до Луны.

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Во‑первых, скромнее клиренс (190 мм). Невеликий угол въезда усугубляет неудачно закрепленный номер, сковырнуть его — пара пустяков.

Во‑вторых, турбомотору Хавейла вновь не хватает тяги на низах. В грязюке эта проблема решается активацией понижающей передачи (передаточное число одинаково с УАЗом — 2,48). Но в глубоком песке нужно ехать с активной пробуксовкой! Приходится пристально следить за оборотами: уронишь до двух тысяч — машина неминуемо остановится. Я же говорю: нужен автомат!

УАЗ традиционно хорош на бездорожье. Его родная стихия!

Крепление номерного знака у Патриота удачнее, чем в «китайце», — шансы его оторвать на бездорожье минимальны. Подъемы с вывешенными колесами даются УАЗу не так легко, как Хавейлу.

ИТОГИ

Подсчитали — прослезились. УАЗ победил. Но благодаря чему? Он просторнее и лучше приспособлен к бездорожью. Больше дилеров — проще чиниться. И оснащен хорошо. Хотя после после всех модернизаций он по-прежнему воспринимается устаревшей машиной, которой не помогут примочки вроде протоколов Apple CarPlay/Android Auto и встроенного видеорегистратора. Не пора ли ставить на производство ­принципиально другую машину?

В наружных зеркалах Хавейла отражается окантовка дефлекторов климат-контроля. Очень мешает! Крышка бензобака Хавейла открывается ключом — заправиться «бесконтактно» нельзя.

По асфальту Haval едет приятнее УАЗа — нет ощущения, что управляешь трактором.

УАЗ грозился удивить россиян в 2021 году так называемым «Русским Прадо» — глубоко доработанным Патриотом с новой рамой, независимой передней подвеской и турбомоторами. Но из-за экономической ситуации этот проект, по нашим данным, поставлен на паузу. Как бы она не растянулась на много лет.

Личинка водительской двери Патриота уже начала облезать. Длинный провод массы ничем не прикрыт.

Управляемость Патриота бесконечно далека от легковых стандартов.

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Китайцы пауз не признают. Построили завод и шарашат одну модель за другой. Конечно, Haval H5 немногим моложе Патриота, но производит более приятное впечатление. «Китаец» лучше управляется, он комфортнее, и на нем не надо ездить от заправки к заправке. Вдобавок ценник вменяемый — на уровне Патриота.

Неудивительно, что сейчас дилеры испытывают дефицит машин: покупатели вынуждены брать не ту версию, которая больше нравится, а ту, что есть в наличии. Если появится автомат — быть Н5 бестселлером.

Haval H5 Неплохая для рамника управляемость, хорошая шумовиброизоляция, эффективные тормоза, заметно экономичнее УАЗа Доступен только с механикой, скромный межсервисный пробег, неудобная посадка на водительском месте, салон и багажник заметно теснее патриотовского УАЗ Патриот Наличие автомата, завидный простор, удобные сиденья, большой выбор модификаций Большой расход топлива, неважный акустический комфорт, далёкие от идеала ходовые качества на асфальте, нестабильность при торможении

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