Haval H5 и УАЗ Патриот: большой тест-сравнение

Ховер российской сборки: снова с нами
Для России этот «китаец» почти родной. Появился в 2005 году под именем Great Wall Hover и выгодно отличался от автомобильных «поделок» из КНР тех времён добротной сборкой и неплохими ходовыми качествами. Спрос был таким, что сборку Ховеров наладили в Гжели. А затем выделили две модификации: Н3 и Н5 отличались силовыми агрегатами и дизайном передней части. Но в 2015‑м китайцы вдруг разорвали отношения с российским дистрибьютором и продажи Ховеров свернули.
Через пару лет производство наладили в Ставрополе — теперь под именем DW Hower, однако проект быстро загнулся, поскольку не хватило средств на раскрутку. А минувшей весной машину начали выпускать на заводе Haval в Тульской области. Локализация обеспечила хорошую цену — от 1 149 000 рублей.
УАЗ Патриот получил серьезного конкурента? Проверим!
УАЗ Патриот
Выпускается в Ульяновске с 2005 года. Был неоднократно модернизирован (последний раз — в 2018‑м), а прошлой осенью в качестве опции получил автоматическую коробку передач.
Haval H5
В нынешнем виде Н5 известен с 2010 года. С тех пор продавался в России под тремя различными брендами и пользовался неплохим спросом. Первое время шел с атмосферными двигателями — сейчас их заменил турбомотор. Коробка передач — только механическая.
H5: что нового?
Внешне H5 никак не поменялся, зато для кузова теперь используют оцинкованную сталь (из обычной изготавливают только крышу). Цвет кузова — только черный, белый или серый.
Забираться в салон всё так же неудобно: пол высокий, а поручней на стойках нет. Хватаешься за руль. Он, кстати, новый и симпатичный. Других видимых изменений нет. Впрочем, сиденья немного другие: прежние давили в спину железками из каркаса. Но посадка всё равно неудобна: сидишь слишком близко к полу с далеко вытянутыми ногами. Рослым не хватает диапазона продольной регулировки.
Haval H5
Салоны и оснащение
Руль не регулируется по вылету (привет, УАЗ!). А маленькая площадка для отдыха левой ноги выматывает в дальней дороге.
Собран салон более добротно, чем у Патриота. Ничего не люфтит и не шатается. Материалы простенькие, но по фактуре и цветовому подбору гораздо приятнее, чем в УАЗе.
Оснащение достойное: камера заднего вида, импульсные стеклоподъёмники, электрорегулировки водительского сиденья, климат-контроль, автоматически складывающиеся зеркала, обогрев ветрового стекла (в зоне покоя дворников) и недоступные для УАЗа боковые подушки безопасности.
Радует и внимание к мелочам: на потолке предусмотрен очечник, а слот для телефона в центральной консоли — с мягким нескользящим покрытием, равно как и тыльная часть дверных ручек. На этом фоне странно выглядит отказ от навигации (раньше она была) и нерусифицированный трип-компьютер.
У салонного пластика Патриота зазоры не везде равномерны. А вот посадка удобнее — сиденья спрофилированы лучше, а руль регулируется в двух плоскостях и оснащен обогревом. Греется и ветровое стекло. Мультимедийка — со встроенным навигатором (карты Навител) и функцией картинка в картинке.
УАЗ Патриот
Эргономика и комфорт
Вопрос: кто додумался установить проводок с гнездом для флешки в бардачке? Еще бы под капотом её пристроили… Почему изображение с камеры заднего вида появляется с пятисекундной задержкой и едва ли не на четверть обзор заслоняет запаска?
Задняя дверь скрипит, даже когда едешь по ровной дороге. И в целом акустический комфорт заметно хуже, чем в Н5, - уазовцам никак не удаётся довести шумку до легковых стандартов.
Конечно, Патриот просторнее. Во втором ряду — раздолье. У сидений есть обогрев, а их покрой удачней китайского. В противовес Н5 может предложить разве что розетку на 220 В. Слабое утешение.
Багажники
Багажник УАЗа заметно вместительнее: 640 литров! С таким объемом трансформировать сиденья второго ряда в положение «возвращаюсь из Икеи» придется крайне редко. А еще у Патриота меньше погрузочная высота. В общем, крепким хозяйственникам УАЗ понравится больше.
Моторы и коробки
На Н5 по-прежнему ставят двухлитровый бензиновый турбомотор 4G63S4T, выпускаемый по лицензии Mitsubishi. Это и радость, и печаль. Кто мечтал о недорогом рамнике с простым атмосферным мотором? Вас не услышали. Только турбо.
При той же мощности (150 л.с.), более высоком крутящем моменте (250 Н·м) и меньшей массе Haval должен улетать от Патриота. Но наши замеры показали обратное. Haval чуть медленнее в разгоне до сотни: 14,3 с против 14,1 с. Потому что до 2000 об/мин мотор не тянет. Лишь после турбоподхвата появляются намеки на бодрость. Ну а с 3000 до 4000 оборотов — даже некоторая лихость. Только диапазон этой «лихости» маловат.
При таком характере нужен гидромеханический автомат, но его пока нет — и не факт, что будет. Только шестиступенчатая механика.
Поехали!
Патриот требует крепкой мужской руки, хотя наша машина с автоматом. С заметным усилием перевожу селектор в «Драйв», и УАЗ снимается с якоря медлительным увальнем.
На скромные перемещения акселератора реакции почти нет. Но если продавить от души, УАЗ устремляется вперед под дикий рев двигателя ЗМЗ Про и вполне адекватные переключения французского шестискоростного автомата Punch Powerglade. Как на боевом слоне! И аппетит слоновий — в среднем, 17 л/100 км. Хавейлу в таком же режиме требуется 14 литров.
С тормозами прежние выкрутасы. При резком замедлении со 100 км/ч Патриот пугает вихляниями и норовит сойти с прямолинейного курса. Haval тормозит почти по-легковому — ровно и надежно.
Haval H5
Рулится Патриот сами знаете как. Огромный свободный ход руля в нулевом положении, задержки в реакциях, а уж если в повороте попадется кочка — того и гляди спрыгнет с траектории. И это на «шестнадцатых» колесах! По идее, в комплектации «Статус» должны быть шины 245/60 R18, но их заменили на более подходящие для жесткой эксплуатации. Однако даже на таких мягких покрышках Патриот трясет нещадно.
Наш оператор решил было снять из УАЗа видеосюжет, но из-за тряски так и не смог сфокусироваться. Пересел в Н5 — и без проблем снял Патриот. Технику не обманешь!
У Хавейла и руль точнее. Несмотря на огромные крены, в поворотах держишь высокий темп без сверхусилий. Просто едешь, а не борешься с машиной.
УАЗ Патриот
Проверка бездорожьем
Патриот любит бездорожье. Лягавшаяся на асфальте подвеска невозмутимо проглатывает ямы и внушительные булыжники. Под мостами — 205 мм. Да еще явное преимущество в углах въезда и съезда. Вообще не думаешь о бамперах! Большинство препятствий спокойно преодолеваю на заднем приводе.
Передний мост подключил лишь в песчаном карьере. И здесь УАЗ не сплоховал. Единственное, что напрягает — входящий в резонанс с прокручивающимися колесами передний мост. При длительной пробуксовке машина трясется как припадочная. Все уазоводы знают, что родные амортизаторы — никакие. Надо ставить что-то более дерзкое.
«Китаец» не трясется. Но и не едет. Конечно, по сравнению с кроссоверами его возможности ошеломляют, но до Патриота — как до Луны.
Во‑первых, скромнее клиренс (190 мм). Невеликий угол въезда усугубляет неудачно закрепленный номер, сковырнуть его — пара пустяков.
Во‑вторых, турбомотору Хавейла вновь не хватает тяги на низах. В грязюке эта проблема решается активацией понижающей передачи (передаточное число одинаково с УАЗом — 2,48). Но в глубоком песке нужно ехать с активной пробуксовкой! Приходится пристально следить за оборотами: уронишь до двух тысяч — машина неминуемо остановится. Я же говорю: нужен автомат!
ИТОГИ
Подсчитали — прослезились. УАЗ победил. Но благодаря чему? Он просторнее и лучше приспособлен к бездорожью. Больше дилеров — проще чиниться. И оснащен хорошо. Хотя после после всех модернизаций он по-прежнему воспринимается устаревшей машиной, которой не помогут примочки вроде протоколов Apple CarPlay/Android Auto и встроенного видеорегистратора. Не пора ли ставить на производство принципиально другую машину?
УАЗ грозился удивить россиян в 2021 году так называемым «Русским Прадо» — глубоко доработанным Патриотом с новой рамой, независимой передней подвеской и турбомоторами. Но из-за экономической ситуации этот проект, по нашим данным, поставлен на паузу. Как бы она не растянулась на много лет.
Китайцы пауз не признают. Построили завод и шарашат одну модель за другой. Конечно, Haval H5 немногим моложе Патриота, но производит более приятное впечатление. «Китаец» лучше управляется, он комфортнее, и на нем не надо ездить от заправки к заправке. Вдобавок ценник вменяемый — на уровне Патриота.
Неудивительно, что сейчас дилеры испытывают дефицит машин: покупатели вынуждены брать не ту версию, которая больше нравится, а ту, что есть в наличии. Если появится автомат — быть Н5 бестселлером.
Haval H5
|Неплохая для рамника управляемость, хорошая шумовиброизоляция, эффективные тормоза, заметно экономичнее УАЗа
|Доступен только с механикой, скромный межсервисный пробег, неудобная посадка на водительском месте, салон и багажник заметно теснее патриотовского
УАЗ Патриот
|Наличие автомата, завидный простор, удобные сиденья, большой выбор модификаций
|Большой расход топлива, неважный акустический комфорт, далёкие от идеала ходовые качества на асфальте, нестабильность при торможении