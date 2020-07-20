Haval получит новые мотор и коробку — журнал За рулем

Haval получит новые мотор и коробку

Вероятно, вначале они появятся на флагманском H9.

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Китайская компания Great Wall, представленная на российском рынке брендом Haval, показала новое поколение силовых агрегатов — 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. и 385 Нм в паре с 9-ступенчатым преселективным роботом DCT.

Мотор, по мерками Great Wall, получился инновационным: тепловой КПД достигает 38,3%, вес уменьшен на 10% по сравнению с предыдущим поколением. Двигатель вписывается в самые последние китайские и мировые экологические требования. Все это вкупе позволяет представителям компании утверждать, что это единственный подобный двигатель в Китае.

Новый 9-ступенчатый робот вообще претендует на звание наиболее продвинутого в мире, пишут «Китайские Автомобили». Его 7-ступенчатый предшественник знаком в России по кроссоверам Haval F7 и F7x, однако новая коробка на 36% компактнее и на 2,6% легче, у нее на 54% больше запас по допустимому крутящему моменту, а расход топлива с ней сокращается на 7%.

Сейчас у российских F7 и F7x — семиступенчатый робот 7-DCT. Двигатель — 1,5 (150 л.с.) или 2,0 (190 л.с.)
Сейчас у российских F7 и F7x — семиступенчатый робот 7-DCT. Двигатель — 1,5 (150 л.с.) или 2,0 (190 л.с.)

Новый силовой агрегат разрабатывали двигателист Гао Динвэй, известный в инженерном сообществе по работе в Honda, и трансмиссионщик Герхард Хеннинг, много лет работавший на Volkswagen и Daimler. Установку планируют к серийному использованию на автомобилях Haval уже в 2020 году.

  • Принимая во внимание характеристики, в первых кандидатах видится внедорожник H9 или новый кроссовер H6.

Фото: Haval

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