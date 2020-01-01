Показан кроссовер Haval H6 нового поколения

Предыдущий H6 был у нас бестселлером бренда.

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Бренд Haval официально показал экстерьер нового кроссовера H6. Модель чуть выросла в габаритах: теперь у нее 4653 мм в длину, 1886 мм в ширину и 1730 мм в высоту при колесной базе 2738 мм. С такими параметрами «китаец» оказывается сравним с Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander. Сообщается, что модель сменила платформу на новую модульную, однако никаких существенных деталей пока нет.

Интерьер тоже на данный момент засекречен — кроме нескольких нечетких шпионских фото о нем, как и о комплектациях, ничего не известно. Но есть информация по силовому агрегату: со старта продаж будет прежняя 1,5-литровая 169-сильная «турбочетверка». У предыдущего поколения имеется еще и 2-литровый турбомотор с отдачей в 224 л.с., так что впоследствии новый кросс может примерить и его. Судить о трансмиссии на данный момент можно тоже лишь по предыдущей генерации H6 — у нее 7-ступенчатый преселективный робот. Привод — передний.

Отметим, что для Китая это будет уже третье поколение H6. В России успешно продавалось первое (второе, кстати, к нам так и не добралось), лишь недавно покинув рынок и уступив титул лидера марки новому F7. Но и в Поднебесной H6 бестселлер: сейчас там продается и второе, и первое поколение (в 2011–2013 годах известное еще под брендом Great Wall), получившее приставку Sport в названии.

Официальная премьера нового Haval H6 должна пройти в августе на автосалоне в Чэнду, продажи в Китае стартуют до конца года. Некоторые источники указывают на возможное появление кроссовера в России, но официальных данных об этом пока нет.

В ходе недавнего исследования автомобили Haval были признаны наиболее качественными из китайских марок в РФ.

Фото: Haval