Haval H5 и УАЗ Патриот — тест-драйв в цифрах — журнал За рулем

Haval H5 и УАЗ Патриот — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания внедорожников и подготовили подробный технический справочник по ним.

Материалы по теме
Haval H5 и УАЗ Патриот: большой тест-сравнение

Как проходил и что показал сравнительный тест китайского и японского внедорожников, читайте и смотрите на видео здесь.

Haval H5 уступил Патриоту по вместительности и проходимости, но это более гармоничный и приятный в повседневной жизни автомобиль

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HAVAL H5

УАЗ ПАТРИОТ

Снаряженная / полная масса

1905 / 2305 кг

2015 / 2540 кг

Время разгона 0–100 км/ч

18,0 c

н.д.

Максимальная скорость

180 км/ч

150 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 73 л

АИ-92, АИ-95 / 68 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

12,1 / 7,0 / 8,9 л / 100 км

13,7 / 9,5 / н.д. л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1997 см³

2693 см³

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 5600 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин

Крутящий момент

250 Н·м при 2400 об/мин

235 Н·м при 2650 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

M6

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44

4,06 / 2,37 / 1,55 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,20

Главная передача

3,96

4,62

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная

зависимая, пружинная / зависимая, рессорная

Рулевое управление

реечное, с ГУР

винт-гайка, с ГУР

Тормоза: спереди /сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / барабанные

Шины

235/65 R17

245/60 R18

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Haval H5

УАЗ Патриот

Просвет

a

190 мм*

205 мм

b

235 мм

275 мм

c

210 мм

210 мм

Угол

α

26,5°

36,0°

β

25,0°

25,0°

γ

20,0°

29,5°

*По защите силового агрегата.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Haval H5

УАЗ Патриот

Рабочее место водителя

Уазовское сиденье понравилось больше — у него и профиль лучше, и диапазон продольной регулировки достаточный. В Патриоте руль можно настраивать в двух плоскостях — Н5 остро не хватает регулировки по вылету. Наметившееся было преимущество УАЗа нивелирует неоправданно тугой ход селектора автомата. Обзорность лучше у «китайца». В Патриоте вид назад перекрывает запаска.

Сиденье

8

9

Органы управления

8

8

Обзор

9

8

Салон

Садиться в УАЗ заметно удобнее — помогают подножки и поручни на стойках. По оснащению Патриот тоже выигрывает. Но самое большое преимущество — в просторе во втором ряду и объеме багажника. Патриот очень вместителен.

Передняя часть

8

9

Задняя часть

8

9

Багажник

8

9

Ходовые качества

По разгонной динамике — паритет. Тормоза лучше у Хавейла: он замедляется надежно и стабильно, а вот УАЗ неприятно елозит по траектории. Аналогично с управляемостью: Н5 надежен и понятен, а к Патриоту приходится приноравливаться.

Динамика

8

8

Тормоза

8

7

Управляемость

8

7

Комфорт

Шумоизоляция УАЗа — полный швах. Гул двигателя донимает уже на холостых оборотах, а уж при разгоне… Хуже у ульяновского вездехода и плавность хода — не любит он неровного асфальта. Но по энергоемкости подвески обе машины одинаково хороши. За микроклимат УАЗ получил девятку — у него больше обогревов и дополнительный отопитель для задних пассажиров.

Шум

9

7

Плавность хода

9

8

Климат

8

9

Приспособленность к России

Если по клиренсу у Патриота не слишком-то большое преимущество, то по углам въезда/съезда — тотальное. На нем можно брать чуть ли не вертикальные препятствия. По разветвленности дилерской сети УАЗ также выигрывает у Хавейла.

Геометрическая проходимость

8

9

Сервис

8

9

Эксплуатация

8

8

Промежуточная оценка

8,20

8,27

Поведение вне дороги

Потенциал Патриота выше. Н5 мешает плохая тяга турбомотора на малых оборотах: приходится или включать понижающую передачу или палить сцепление. По ходам подвесок оба вездехода одинаково хороши — диагональное вывешивание у них происходит крайне редко.

Энерговооруженность

8

9

Выносливость

8

9

Ходы подвесок

9

9

Общая оценка

8,22

8,39

Haval H5

Неплохая для рамника управляемость, хорошая шумовиброизоляция, эффективные тормоза, заметно экономичнее УАЗа
Доступен только с механикой, скромный межсервисный пробег, неудобная посадка на водительском месте, салон и багажник заметно теснее патриотовского

УАЗ Патриот

Наличие автомата, завидный простор, удобные сиденья, большой выбор модификаций
Большой расход топлива, неважный акустический комфорт, далёкие от идеала ходовые качества на асфальте, нестабильность при торможении

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