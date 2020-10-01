Модель Haval H5 УАЗ Патриот

Рабочее место водителя Уазовское сиденье понравилось больше — у него и профиль лучше, и диапазон продольной регулировки достаточный. В Патриоте руль можно настраивать в двух плоскостях — Н5 остро не хватает регулировки по вылету. Наметившееся было преимущество УАЗа нивелирует неоправданно тугой ход селектора автомата. Обзорность лучше у «китайца». В Патриоте вид назад перекрывает запаска.

Сиденье 8 9

Органы управления 8 8

Обзор 9 8

Салон Садиться в УАЗ заметно удобнее — помогают подножки и поручни на стойках. По оснащению Патриот тоже выигрывает. Но самое большое преимущество — в просторе во втором ряду и объеме багажника. Патриот очень вместителен.

Передняя часть 8 9

Задняя часть 8 9

Багажник 8 9

Ходовые качества По разгонной динамике — паритет. Тормоза лучше у Хавейла: он замедляется надежно и стабильно, а вот УАЗ неприятно елозит по траектории. Аналогично с управляемостью: Н5 надежен и понятен, а к Патриоту приходится приноравливаться.

Динамика 8 8

Тормоза 8 7

Управляемость 8 7

Комфорт Шумоизоляция УАЗа — полный швах. Гул двигателя донимает уже на холостых оборотах, а уж при разгоне… Хуже у ульяновского вездехода и плавность хода — не любит он неровного асфальта. Но по энергоемкости подвески обе машины одинаково хороши. За микроклимат УАЗ получил девятку — у него больше обогревов и дополнительный отопитель для задних пассажиров.

Шум 9 7

Плавность хода 9 8

Климат 8 9

Приспособленность к России Если по клиренсу у Патриота не слишком-то большое преимущество, то по углам въезда/съезда — тотальное. На нем можно брать чуть ли не вертикальные препятствия. По разветвленности дилерской сети УАЗ также выигрывает у Хавейла.

Геометрическая проходимость 8 9

Сервис 8 9

Эксплуатация 8 8

Промежуточная оценка 8,20 8,27

Поведение вне дороги Потенциал Патриота выше. Н5 мешает плохая тяга турбомотора на малых оборотах: приходится или включать понижающую передачу или палить сцепление. По ходам подвесок оба вездехода одинаково хороши — диагональное вывешивание у них происходит крайне редко.

Энерговооруженность 8 9

Выносливость 8 9

Ходы подвесок 9 9