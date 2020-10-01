Как проходил и что показал сравнительный тест китайского и японского внедорожников, читайте и смотрите на видео здесь.
Haval H5 уступил Патриоту по вместительности и проходимости, но это более гармоничный и приятный в повседневной жизни автомобиль
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
HAVAL H5
УАЗ ПАТРИОТ
Снаряженная / полная масса
1905 / 2305 кг
2015 / 2540 кг
Время разгона 0–100 км/ч
18,0 c
н.д.
Максимальная скорость
180 км/ч
150 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 73 л
АИ-92, АИ-95 / 68 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
12,1 / 7,0 / 8,9 л / 100 км
13,7 / 9,5 / н.д. л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, продольно
спереди, продольно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1997 см³
2693 см³
Мощность
110 кВт / 150 л.с. при 5600 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин
Крутящий момент
250 Н·м при 2400 об/мин
235 Н·м при 2650 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
Коробка передач
M6
А6
Передаточные числа:
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
4,06 / 2,37 / 1,55 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,20
Главная передача
3,96
4,62
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
зависимая, пружинная / зависимая, рессорная
Рулевое управление
реечное, с ГУР
винт-гайка, с ГУР
Тормоза: спереди /сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / барабанные
Шины
235/65 R17
245/60 R18
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ
Haval H5
УАЗ Патриот
Просвет
a
190 мм*
205 мм
b
235 мм
275 мм
c
210 мм
210 мм
Угол
α
26,5°
36,0°
β
25,0°
25,0°
γ
20,0°
29,5°
*По защите силового агрегата.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
Haval H5
УАЗ Патриот
Рабочее место водителя
Уазовское сиденье понравилось больше — у него и профиль лучше, и диапазон продольной регулировки достаточный. В Патриоте руль можно настраивать в двух плоскостях — Н5 остро не хватает регулировки по вылету. Наметившееся было преимущество УАЗа нивелирует неоправданно тугой ход селектора автомата. Обзорность лучше у «китайца». В Патриоте вид назад перекрывает запаска.
Сиденье
8
9
Органы управления
8
8
Обзор
9
8
Салон
Садиться в УАЗ заметно удобнее — помогают подножки и поручни на стойках. По оснащению Патриот тоже выигрывает. Но самое большое преимущество — в просторе во втором ряду и объеме багажника. Патриот очень вместителен.
Передняя часть
8
9
Задняя часть
8
9
Багажник
8
9
Ходовые качества
По разгонной динамике — паритет. Тормоза лучше у Хавейла: он замедляется надежно и стабильно, а вот УАЗ неприятно елозит по траектории. Аналогично с управляемостью: Н5 надежен и понятен, а к Патриоту приходится приноравливаться.
Динамика
8
8
Тормоза
8
7
Управляемость
8
7
Комфорт
Шумоизоляция УАЗа — полный швах. Гул двигателя донимает уже на холостых оборотах, а уж при разгоне… Хуже у ульяновского вездехода и плавность хода — не любит он неровного асфальта. Но по энергоемкости подвески обе машины одинаково хороши. За микроклимат УАЗ получил девятку — у него больше обогревов и дополнительный отопитель для задних пассажиров.
Шум
9
7
Плавность хода
9
8
Климат
8
9
Приспособленность к России
Если по клиренсу у Патриота не слишком-то большое преимущество, то по углам въезда/съезда — тотальное. На нем можно брать чуть ли не вертикальные препятствия. По разветвленности дилерской сети УАЗ также выигрывает у Хавейла.
Геометрическая проходимость
8
9
Сервис
8
9
Эксплуатация
8
8
Промежуточная оценка
8,20
8,27
Поведение вне дороги
Потенциал Патриота выше. Н5 мешает плохая тяга турбомотора на малых оборотах: приходится или включать понижающую передачу или палить сцепление. По ходам подвесок оба вездехода одинаково хороши — диагональное вывешивание у них происходит крайне редко.
Энерговооруженность
8
9
Выносливость
8
9
Ходы подвесок
9
9
Общая оценка
8,22
8,39
Haval H5
|Неплохая для рамника управляемость, хорошая шумовиброизоляция, эффективные тормоза, заметно экономичнее УАЗа
|Доступен только с механикой, скромный межсервисный пробег, неудобная посадка на водительском месте, салон и багажник заметно теснее патриотовского
УАЗ Патриот
|Наличие автомата, завидный простор, удобные сиденья, большой выбор модификаций
|Большой расход топлива, неважный акустический комфорт, далёкие от идеала ходовые качества на асфальте, нестабильность при торможении