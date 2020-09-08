«Недорогие» рамные: сравнили Haval H5 и УАЗ Патриот

На самом деле это несколько изменившийся, но в основном тот же Great Wall Hover.

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Бывший Ховер, он же Haval H5, особо не изменился. Возраст машины хорошо чувствуется в салоне — по дизайну, посадке и однозонному климат-контролю с маленькими кнопочками. На монохромном дисплее отображается атмосферное давление, а также данные высотомера и компаса. В крохотный дисплей борткомпьютера на приборной панели приходится вглядываться. На него выводятся сведения о текущем расходе топлива. К слову, УАЗ даже этим похвастать не может.

Руль Хавейла регулируется во внушительном диапазоне, но только по углу наклона. Сиденья расположены близко к полу. Но сидеть за рулем H5 удобнее, чем в Патриоте: взаимное расположение сиденья и органов управления у китайского внедорожника правильное. Для смартфона предусмотрена маленькая полочка (войдет не каждый аппарат). Площадки под другие гаджеты? Ничего подобного тут нет.

Из приятного — все стекла с доводчиками. Но обшивка из жесткого пластика. Подержанные Ховеры не просто кладезь «сверчков». Они буквально грохотали при езде по плохой дороге. Интересно, как будет вести себя с возрастом обшивка Хавейла.

На втором ряду — нормально

Сзади в H5 комфортно. Правда, пол также находится слишком высоко относительно подушки сидений. Из-за этого бедра лишены опоры и в дальней дороге скорее всего будут уставать. Радует, что центральный туннель хоть и выражен, но выступает лишь на пару сантиметров. Из удобств для задних пассажиров — центральный подлокотник с двумя подстаканниками и (неожиданно) розетка на 220 В. В дальней поездке — а Ховеры часто брали именно для них — такая розетка незаменима.

Багажник: узковат

Багажник открывается с кнопки. Не с первого раза. Объем приличный, порог низкий, а вот проем узковат. Да и крышка поднимается невысоко — рослые водители рискуют приложиться головой.

В багажнике есть полочка, она расположена на пять-шесть сантиметров ниже подоконной линии. Если выдвинуть полочку, чтобы прикрыть то, что лежит в багажнике, она «съест» литров 100–120 объема. В целом по архитектуре багажника Haval H5 проигрывает Патриоту.

На асфальте

На Хавейлы для российского рынка ставят один двигатель — 2-литровый с турбонаддувом мощностью 150 л. с. Крутящий момент в 250 Н·м доступен с 2500 оборотов. До этой отметки — никакой тяги, машина разгоняется еле-еле (с попутным ветром). Зато после 2500 оборотов она прямо едет. В целом H5 динамичнее и экономичнее уазика с двигателем такой же мощности и любой коробкой. Расход топлива у тяжелого рамного Хавейла в смешанном режиме — 12 литров на 100 километров против 16–18 литров у Патриота.

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В отличие от УАЗа, который плохо управляется и на скорости больше 100 км/ч ведет себя непредсказуемо, поведение H5 на дороге понятнее. К тому же Haval тише уазика. Если нажать на газ в Хавейле, проявится еле уловимый зуд от двигателя и только. В УАЗе при этом посторонних шумов будет куда больше.

Патриот с его непревзойденной энергоемкостью подвески продолжает трястись, даже если неровность уже позади. Подвеска H5 настроена лучше: паразитных реакций мало, при этом ее хватает, чтобы неплохо отрабатывать как мелкие, так и крупные неровности. Сзади у Хавейла пружины, спереди — экзотическая по нынешним временам независимая торсионная подвеска. При движении по плохой дороге все толчки и вибрации остаются в подвеске.

На бездорожье

Конструктивно полноприводная трансмиссия H5 очень похожа на то, что есть на любом классическом рамном внедорожнике, в том числе на Патриоте. Жестко подключаемый передний мост и понижающая передача, при выборе которой у Хавейла автоматически отключается система стабилизации. «Понижайка» компенсирует нехватку тяги на низких оборотах. По бездорожью H5 едет отлично. Хорошую геометрическую проходимость автомобиля слегка портит рамка номерного знака на переднем бампере. Она висит низко, и при случае первой упирается в грунт. В остальном H5 — отличный внедорожник и по проходимости не уступает УАЗу. А мог бы и «побить», будь на Хавейле блокировка хотя бы заднего дифференциала.

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Haval H5 находится в той же ценовой категории, что и Патриот, при этом по многим аспектам его превосходит: комфортнее, тише и не хуже справляется с бездорожьем. Словом, если вам нужен доступный рамный внедорожник, теперь необязательно покупать УАЗ или идти на вторичку.