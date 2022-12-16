Рама, полный привод, крепкая подвеска: надежный внедорожник от 1 млн рублей

Но мотор надо выбирать очень осмотрительно.

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Mitsubishi Pajero Sport находится в близком родстве с пикапом L200.

Привод — только полный.

До 2013 года внедорожник везли из Таиланда, затем собирали в Калуге — уже рестайлинговую версию (изменения косметические).

Принципиальное отличие от обычного Pajero (3-го и 4-го поколений) — каноническая рамная конструкция. У обычного — несущий кузов с «интегрированной рамой».

Mitsubishi Pajero Sport II

Достоинства

Простая и ремонтопригодная конструкция.

Отличные внедорожные способности, просвет 215 мм.

Высокая ликвидность на вторичке.

При наличии продвинутой медиаустановки может не оказаться обогрева зеркал, банального трипкомпьютера и забортного термометра.

Недостатки

Мягкое ЛКП, кузов не очень стоек к коррозии.

Запаска крепится под днищем.

Моторы

Бензиновый атмосферник 6B31 V6 3.0 (220 л.с.) — менее четверти предложений на вторичке. Такой же применен на Аутлендере. Кушает АИ‑92, общий ресурс уходит за 300 тысяч км. Сочетается только с гидроавтоматом. Подтекает маслом.

К 200–220 тысячам км часто изнашиваются распредвалы, постель и коромысла, в поддоне картера скапливается стружка — нужен ремонт, в том числе замена вкладышей. Слабоваты опоры — иногда их пора менять после 50 тысяч км. К 120 тысячам подходит маслонасос — падение его производительности приводит к коллапсу. Стук гидрокомпенсаторов — также скверная примета.

Дизель 4М41 3.2 (163 л.с.) попадал к нам только в первый год продаж. Цепь ГРМ выдерживает 200–250 тысяч км. ТНВД способен и на 300 тысяч, но многие становились жертвами плохой солярки раньше. Форсунки живут до 150 тысяч, турбина — около 250.

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Постоянного внимания требуют шкив коленвала (расслаивается резиновый слой), ремень генератора (свистит — надо подтягивать или менять), клапан EGR. Ресурс мотора — свыше 400 тысяч км.

Его сменил менее надежный 4D56 2.5 (178 л.с.). Набор слабых мест схожий, но болячки проявляются чаще. Плюс нетерпимость к перегреву (пробивает прокладку ГБЦ). Ременный привод балансиров, тепловые зазоры и натяжение ремня ГРМ нужно проверять на каждом ТО. Ресурс заявлен в 200 тысяч км. При идеальном уходе мотор пройдет и 300 тысяч, но содержать его хлопотно и затратно.

Коробка передач

Механическая коробка превосходна. Дружит только с дизелями, а выбирали ее довольно часто с прицелом на покорение тяжелых дорог. То есть при покупке машины с пробегом некоторая ушатанность КП возможна. Узел сцепления стойкостью не отличается, но при умеренных нагрузках держится свыше 120 тысяч км.

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Автомат V5A51 — также с пятью ступенями. Один из самых надежных и живучих — неурядицы обычно вызваны естественным износом, за исключением часто отказывающих датчиков положения селектора и оборотов входного вала. Отлично переносит высокие нагрузки. Но перегревается при длительном движении внатяг — и автоматически переходит в защитный режим.

Для уверенного покорения целины советуют ставить дополнительный радиатор. Минимум, на который способен агрегат при надлежащем уходе — 200 тысяч км. Многие экземпляры отходили свыше 350 тысяч.

Система полного привода — сильная вещь и доведенапочти до совершенства. Тем не менее, шарниры карданных валов необходимо регулярно шприцевать. Срок службы отдельных узлов прямо зависит от режимов эксплуатации.

Эксплуатационные болячки

Подвеска крепкая. Двойные поперечные рычаги спереди и неразрезной мост сзади. Слабых мест не выявлено.

Рулевой механизм не идеален. Застучать может и рейка (на 40–60 тысячах км), и колонка. Иногда закусывает шарнир рулевого вала. Вдобавок к этому очень быстро затирается сам руль.

Много нареканий к невнятному алгоритму «климата», слабоватому свету, материалам салона и быстрому появлению сверчков.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Mitsubishi