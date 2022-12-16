Рама, полный привод, крепкая подвеска: надежный внедорожник от 1 млн рублей

Mitsubishi Pajero Sport находится в близком родстве с пикапом L200.
Привод — только полный.
До 2013 года внедорожник везли из Таиланда, затем собирали в Калуге — уже рестайлинговую версию (изменения косметические).
Принципиальное отличие от обычного Pajero (3-го и 4-го поколений) — каноническая рамная конструкция. У обычного — несущий кузов с «интегрированной рамой».
Достоинства
- Простая и ремонтопригодная конструкция.
- Отличные внедорожные способности, просвет 215 мм.
- Высокая ликвидность на вторичке.
Недостатки
- Мягкое ЛКП, кузов не очень стоек к коррозии.
- Запаска крепится под днищем.
Моторы
Бензиновый атмосферник 6B31 V6 3.0 (220 л.с.) — менее четверти предложений на вторичке. Такой же применен на Аутлендере. Кушает АИ‑92, общий ресурс уходит за 300 тысяч км. Сочетается только с гидроавтоматом. Подтекает маслом.
К 200–220 тысячам км часто изнашиваются распредвалы, постель и коромысла, в поддоне картера скапливается стружка — нужен ремонт, в том числе замена вкладышей. Слабоваты опоры — иногда их пора менять после 50 тысяч км. К 120 тысячам подходит маслонасос — падение его производительности приводит к коллапсу. Стук гидрокомпенсаторов — также скверная примета.
Дизель 4М41 3.2 (163 л.с.) попадал к нам только в первый год продаж. Цепь ГРМ выдерживает 200–250 тысяч км. ТНВД способен и на 300 тысяч, но многие становились жертвами плохой солярки раньше. Форсунки живут до 150 тысяч, турбина — около 250.
Постоянного внимания требуют шкив коленвала (расслаивается резиновый слой), ремень генератора (свистит — надо подтягивать или менять), клапан EGR. Ресурс мотора — свыше 400 тысяч км.
Его сменил менее надежный 4D56 2.5 (178 л.с.). Набор слабых мест схожий, но болячки проявляются чаще. Плюс нетерпимость к перегреву (пробивает прокладку ГБЦ). Ременный привод балансиров, тепловые зазоры и натяжение ремня ГРМ нужно проверять на каждом ТО. Ресурс заявлен в 200 тысяч км. При идеальном уходе мотор пройдет и 300 тысяч, но содержать его хлопотно и затратно.
Коробка передач
Механическая коробка превосходна. Дружит только с дизелями, а выбирали ее довольно часто с прицелом на покорение тяжелых дорог. То есть при покупке машины с пробегом некоторая ушатанность КП возможна. Узел сцепления стойкостью не отличается, но при умеренных нагрузках держится свыше 120 тысяч км.
Автомат V5A51 — также с пятью ступенями. Один из самых надежных и живучих — неурядицы обычно вызваны естественным износом, за исключением часто отказывающих датчиков положения селектора и оборотов входного вала. Отлично переносит высокие нагрузки. Но перегревается при длительном движении внатяг — и автоматически переходит в защитный режим.
Для уверенного покорения целины советуют ставить дополнительный радиатор. Минимум, на который способен агрегат при надлежащем уходе — 200 тысяч км. Многие экземпляры отходили свыше 350 тысяч.
Система полного привода — сильная вещь и доведенапочти до совершенства. Тем не менее, шарниры карданных валов необходимо регулярно шприцевать. Срок службы отдельных узлов прямо зависит от режимов эксплуатации.
Эксплуатационные болячки
Подвеска крепкая. Двойные поперечные рычаги спереди и неразрезной мост сзади. Слабых мест не выявлено.
- Рулевой механизм не идеален. Застучать может и рейка (на 40–60 тысячах км), и колонка. Иногда закусывает шарнир рулевого вала. Вдобавок к этому очень быстро затирается сам руль.
- Много нареканий к невнятному алгоритму «климата», слабоватому свету, материалам салона и быстрому появлению сверчков.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Pajero Sport 2.5D АКП
Оптимальный выбор: Pajero Sport 3.0 АКП
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
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Фото: Mitsubishi