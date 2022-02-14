Большие кроссоверы до 1,5 млн рублей: 6 проверенных вариантов

Содержать старый «премиум» слишком затратно. Есть машины проще и моложе. Они в лучшем техническом состоянии и не потребуют серьезных вложений еще (как минимум) два-три года.

В поисках большого кроссовера с полутора миллионами рублей в кармане не стоит рассчитывать, например, на бодрый Land Cruiser. За эту цену LC 100 Series будет 2002–2006 годов с пробегом 300–400 тысяч км. Капиталка мотора, переборка коробки, ревизия подвески — вот что ждет покупателя такого автомобиля. Похожая история с кроссоверами Honda Pilot и VW Touareg.

Впрочем, весь немецкий, британский, японский премиум за полтора миллиона стар и недешев. Если хочется езды больше, а хлопот и расходов меньше, лучше искать машины в умеренных годах и с разумными пробегами. Скажем, не старше 10 лет и до 150 тысяч км.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Mitsubishi Outlander (III поколение)

Длина 4695 мм, просвет 215 мм, багажник 591 л (здесь и далее — заводские данные). Слабое место — вариатор.

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Одно из самых массовых предложений за 1–1,5 млн среди больших кроссоверов. Указанной суммы хватит на машину 6–7 лет с пробегом 60–100 тысяч км.

Главный козырь — надежные моторы с ресурсом 300 тысяч км и столь же живучей цепью ГРМ. Недостаток: атмосферные «четверки» 2.0 (4B11, 146 л.с.) и 2.4 (4B12, 167 л.с.) сочетаются исключительно с вариатором Jatco JF011E. Разумно избегать машин до 2014 года — на более свежих (после рестайлинга) стали устанавливать радиаторы для вариаторов, подняв ресурс агрегата до 180–200 тысяч км. Но это при идеальном уходе и щадящих режимах.

Если не доверяете вариатору, ищите топовую версию с V6 3.0 (6B31, 230 л.с.) и гидроавтоматом JF613. Он менее прихотлив, и ресурс его выше — ревизия гидроблока и фрикционов обычно требуется на отрезке 200–250 тысяч км.

Версий с дизелем и механической коробкой нет. Есть 4х2. Подвеска крепкая. Окраска кузова — не очень.

Hyundai Santa Fe (III поколение)

Длина 4690 мм, клиренс 185 мм, багажник 585 л. Ржавеющий редуктор и нежная муфта.

Версии с моторами 3.0 и 3.3 стоят дороже — 1,6–2,5 млн, равно как и семиместная. Так что речь о базовом 2.4 (171–175 л.с.) и дизельном 2.2 (197 л.с.), который встречается редко.

Santa Fe в среднем дороже, чем Outlander: при том же возрасте и пробегах. Вариаторов нет. Только МКП (шестая часть машин) и гидроавтомат.

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К моторам никаких особых нареканий. У бензинового к 150 тысячам км развиваются течи сальников и зарастают нагаром кольца — потребуется вмешательство. Ходит свыше 300 тысяч км.

Предпочтительны модернизированные агрегаты (после 2015 года) с более эффективным масляным насосом. На ранних были возможны задиры цилиндров.

Дизель еще более стоек, но требует намного больше регламентных работ и затрат. Коробки — механика и автоматы — живучие. А вот «железо» в механизме полного привода быстро ржавеет, иногда приходя в негодность к 70–100 тысячам км. Муфта от пробуксовок быстро перегревается.

Есть нарекания к ресурсу ступичных подшипников и рулевой рейки, которая иногда стучит при малых пробегах. На этом же шасси с теми же агрегатами построен Kia Sorento 2-го поколения. Цены такие же.

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