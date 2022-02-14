Большие кроссоверы до 1,5 млн рублей: 6 проверенных вариантов

В поисках большого кроссовера с полутора миллионами рублей в кармане не стоит рассчитывать, например, на бодрый Land Cruiser. За эту цену LC 100 Series будет 2002–2006 годов с пробегом 300–400 тысяч км. Капиталка мотора, переборка коробки, ревизия подвески — вот что ждет покупателя такого автомобиля. Похожая история с кроссоверами Honda Pilot и VW Touareg.
Впрочем, весь немецкий, британский, японский премиум за полтора миллиона стар и недешев. Если хочется езды больше, а хлопот и расходов меньше, лучше искать машины в умеренных годах и с разумными пробегами. Скажем, не старше 10 лет и до 150 тысяч км.
Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.
Mitsubishi Outlander (III поколение)
Одно из самых массовых предложений за 1–1,5 млн среди больших кроссоверов. Указанной суммы хватит на машину 6–7 лет с пробегом 60–100 тысяч км.
Главный козырь — надежные моторы с ресурсом 300 тысяч км и столь же живучей цепью ГРМ. Недостаток: атмосферные «четверки» 2.0 (4B11, 146 л.с.) и 2.4 (4B12, 167 л.с.) сочетаются исключительно с вариатором Jatco JF011E. Разумно избегать машин до 2014 года — на более свежих (после рестайлинга) стали устанавливать радиаторы для вариаторов, подняв ресурс агрегата до 180–200 тысяч км. Но это при идеальном уходе и щадящих режимах.
Если не доверяете вариатору, ищите топовую версию с V6 3.0 (6B31, 230 л.с.) и гидроавтоматом JF613. Он менее прихотлив, и ресурс его выше — ревизия гидроблока и фрикционов обычно требуется на отрезке 200–250 тысяч км.
Версий с дизелем и механической коробкой нет. Есть 4х2. Подвеска крепкая. Окраска кузова — не очень.
Hyundai Santa Fe (III поколение)
Версии с моторами 3.0 и 3.3 стоят дороже — 1,6–2,5 млн, равно как и семиместная. Так что речь о базовом 2.4 (171–175 л.с.) и дизельном 2.2 (197 л.с.), который встречается редко.
Santa Fe в среднем дороже, чем Outlander: при том же возрасте и пробегах. Вариаторов нет. Только МКП (шестая часть машин) и гидроавтомат.
К моторам никаких особых нареканий. У бензинового к 150 тысячам км развиваются течи сальников и зарастают нагаром кольца — потребуется вмешательство. Ходит свыше 300 тысяч км.
Предпочтительны модернизированные агрегаты (после 2015 года) с более эффективным масляным насосом. На ранних были возможны задиры цилиндров.
Дизель еще более стоек, но требует намного больше регламентных работ и затрат. Коробки — механика и автоматы — живучие. А вот «железо» в механизме полного привода быстро ржавеет, иногда приходя в негодность к 70–100 тысячам км. Муфта от пробуксовок быстро перегревается.
Есть нарекания к ресурсу ступичных подшипников и рулевой рейки, которая иногда стучит при малых пробегах. На этом же шасси с теми же агрегатами построен Kia Sorento 2-го поколения. Цены такие же.