Рискнул купить большой китайский внедорожник – и вот что получил

Ради выдающейся проходимости, всеядной подвески и комфорта в салоне владельцам Haval H9 приходится мириться с «косяками» электрики, проблемной управляемостью и посредственной приспособленностью к российским морозам. Вот самые конструктивные и откровенные отзывы о китайском внедорожнике.

Внутри – дорого и богато

Сидеть в автомобиле – одно удовольствие. Высокое качество отделочных материалов и фурнитуры, аккуратная и качественная сборка покоряют покупателей. И к эргономике претензий нет.

«Салон кажется богатым даже после того, как с автомобилем свыкнешься. Здесь обилие податливого пластика, двери отделаны мягкими материалами, стойки прикрыты тканью, кресла обшиты кожей. Подсвечены пороги и зона выхода, установлены по два плафона в каждой подножке и светодиодные лампы с сенсорными панелями на всех трtх рядах сидений. На выбор — три цвета фонового освещения. Шик!» — восхищается Иван из Москвы.

«Эргономика проработана хорошо, все удобно и все под рукой. Внимание производителя к мелочам мне понравилось: например, микролифт салонных ручек над дверьми — потянул ручку, а она потом сама тихонько поднимается назад, очечник изнутри бархатный, бардачок с микролифтом. Очень добротное и благожелательное к водителю и пассажирам авто.

Список современных функций длинный: джойстик переключения скоростей, система «старт-стоп», акустическая система Infiniti, контроль давления и температуры в каждой шине отдельно, подрулевые лепестки переключения скорости, режим парковки и т.д.

Конкурентов по уровню оснащения в этой ценовой категории нет. Ближайшие – дороже на миллион. Классная шумоизоляция — с дизелем на зимней резине по асфальту при 100 км/ч можно говорить, не повышая голоса», — согласен владелец с ником Tabakerkin.

Салон выглядит современно, качество материалов и сборки хорошее, по эргономике серьезных промахов нет. После рестайлинга в списке опций стало больше электронных помощников: сканер дорожных знаков, автоматический дальний свет, контроль слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом.

Прочное ЛКП и качественный пластик

Владельцы отмечают: после того как внедорожник начали собирать в Туле, лакокрасочное покрытие стало намного надежнее. Да и пластиковые детали в салоне на удивление живучие и немаркие.

«Лакокрасочное покрытие Хавейла даст фору всему отечественному автопрому. После поездки через лес, когда ветки постоянно цепляли кузов, не появилось ни одной царапины», – пишет владелец Вадим Николаев.

«Салон в идеале, царапин нет даже сзади, где иногда катается такса. Всё блестящее в салоне — блестит. Все светодиоды горят всеми положенными цветами. Кожа — без заломов и трещин. Ни одного скрипа нигде. За салоном не ухаживаю, иногда протираю панели влажными салфетками», — приятно удивлен владелец с ником Tabakerkin.

Сидеть удобно (по большому счету)…

Владельцев радует хороший обзор, который обеспечивает как высокая посадка, так и большие внешние зеркала-«лопухи». А вот широкие «директорские» кресла угодили не всем: кому-то не хватает диапазона регулировок сиденья, другие сетуют на валики боковой поддержки (не удерживают в поворотах). Некоторые водители критикуют малый диапазон регулировки вылета руля.

«Кресла удобные, подлокотники на карте двери и между передними сиденьями находятся на одной высоте, при моем росте (176 см) и посадке локоть ложится на них оптимально. Обивка двери сверху мягкая, относительно широкая, что позволяет иногда по-лендроверовски класть локоть и на нее, от этой привычки еще не избавился. А вот регулировка вылета руля могла бы иметь диапазон побольше – даже мне хватает впритык», — отмечает владелец с ником 7677124 из Йошкар-Олы.

«Очень не хватает диапазона регулировок подушек сидений. Подложил шайбы под крепления. Стало лучше, но окончательно проблему не решило. Но в защиту H9 скажу, что это не только его особенность. Я посидел во всех моделях Haval. И ни в одной не смог настроить сиденье так, чтобы мне было комфортно», — пишет владелец с ником jecksparrow из Воронежа, для которого H9 стал не только первым китайским автомобилем, но и первым внедорожником.

У передних сидений добротная кожаная обивка, подушка с регулировкой по длине, вентиляция и массажер. Но спине не хватает плотной боковой поддержки.

…а рулить – не очень

Слишком легкий руль на скорости становится неинформативным. И хотя ожидать от классического рамного внедорожника четких реакций и не стоило, многих владельцев поведение на дороге H9 разочаровало.

«Машина откликается даже на малейшее движение рулем. Это очень удобно в городе, но на скорости реально напрягает. Чуть отвлекся — и уже цепляешь соседнюю полосу», — недоволен владелец с ником Tabakerkin.

«Не понравилось управление! Машину дергает из стороны в сторону, если есть даже малейшая колея. Руль совершенно пустой - очень неприятные ощущения. На рулевой обод пришлось надеть чехол – стал потолще, поудобнее. Складывается впечатление, что рулевое управление Хавейлу сделали конкуренты», — недоволен владелец с ником 20187414 из Санкт-Петербурга.

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