Купил китайский автомобиль — угодил в ловушку?

Эксперт рассказал, что делать владельцам неликвидных китайских автомобилей

После ухода большинства мировых автопроизводителей российский рынок стремительно заняли китайские бренды. Но некоторые китайские модели оказались неликвидными.

Что происходит с китайскими машинами в массовом сегменте и какую стратегию стоит выбрать тем, кто уже приобрел такой автомобиль, рассказывает Максим Цорин, собственник компании MaxAvto и резидент международного сообщества собственников автобизнеса KIR AVTO.

Почему владельцы не могут быстро продать китайский автомобиль?

Большая часть новых автомобилей покупалась с использованием кредитных средств. В результате многие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда рыночная стоимость автомобиля на вторичном рынке оказывается ниже остатка по кредиту. Возникает финансовая ловушка: продав автомобиль, владелец все равно остается должен банку, поэтому для большинства покупателей сегодня наиболее рациональной стратегией становится дальнейшая эксплуатация авто.

Что делать тем, кто уже купил китайский автомобиль?

Спонтанные решения могут привести к дополнительным финансовым потерям. Оптимальная стратегия – продолжать эксплуатировать автомобиль и уделять особое внимание обслуживанию. Грамотная эксплуатация и регулярное техническое обслуживание позволяют значительно продлить срок службы автомобиля и сохранить его остаточную стоимость на максимально возможном уровне.

Какая стратегия обслуживания наиболее разумна?

Для владельцев китайских автомобилей можно выделить несколько ключевых рекомендаций:

1. Строго соблюдать регламент производителя. Все плановые работы необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями бренда. Пренебрежение регламентом чаще всего приводит к преждевременному износу агрегатов и отказу в гарантийном ремонте.

2. Использовать качественные расходные материалы. Экономия на маслах, фильтрах и технических жидкостях может значительно ускорить износ двигателя и трансмиссии.

3. Избегать непроверенных гаражных сервисов. Некачественная диагностика и отсутствие специализированного оборудования могут привести к неправильному ремонту и более серьезным поломкам.

4. Проводить регулярную диагностику. Даже при отсутствии явных проблем стоит периодически проверять состояние основных агрегатов. Это позволяет выявлять неисправности на ранней стадии.