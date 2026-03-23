Купил китайский автомобиль — угодил в ловушку?

Эксперт рассказал, что делать владельцам неликвидных китайских автомобилей

После ухода большинства мировых автопроизводителей российский рынок стремительно заняли китайские бренды. Но некоторые китайские модели оказались неликвидными.

Что происходит с китайскими машинами в массовом сегменте и какую стратегию стоит выбрать тем, кто уже приобрел такой автомобиль, рассказывает Максим Цорин, собственник компании MaxAvto и резидент международного сообщества собственников автобизнеса KIR AVTO.

Почему владельцы не могут быстро продать китайский автомобиль?

Большая часть новых автомобилей покупалась с использованием кредитных средств. В результате многие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда рыночная стоимость автомобиля на вторичном рынке оказывается ниже остатка по кредиту. Возникает финансовая ловушка: продав автомобиль, владелец все равно остается должен банку, поэтому для большинства покупателей сегодня наиболее рациональной стратегией становится дальнейшая эксплуатация авто.

Что делать тем, кто уже купил китайский автомобиль?

Китайские автомобили и сибирские морозы: что показали испытания новинок для России

Спонтанные решения могут привести к дополнительным финансовым потерям. Оптимальная стратегия – продолжать эксплуатировать автомобиль и уделять особое внимание обслуживанию. Грамотная эксплуатация и регулярное техническое обслуживание позволяют значительно продлить срок службы автомобиля и сохранить его остаточную стоимость на максимально возможном уровне.

Какая стратегия обслуживания наиболее разумна?

Для владельцев китайских автомобилей можно выделить несколько ключевых рекомендаций:

1. Строго соблюдать регламент производителя. Все плановые работы необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями бренда. Пренебрежение регламентом чаще всего приводит к преждевременному износу агрегатов и отказу в гарантийном ремонте.

2. Использовать качественные расходные материалы. Экономия на маслах, фильтрах и технических жидкостях может значительно ускорить износ двигателя и трансмиссии.

3. Избегать непроверенных гаражных сервисов. Некачественная диагностика и отсутствие специализированного оборудования могут привести к неправильному ремонту и более серьезным поломкам.

4. Проводить регулярную диагностику. Даже при отсутствии явных проблем стоит периодически проверять состояние основных агрегатов. Это позволяет выявлять неисправности на ранней стадии.

Фото:Depositphotos
23.03.2026 
