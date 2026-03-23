23 марта
Китайский «двойник» Porsche: Huawei и GAC создали идеальную замену люксовому авто
Интерьер Foton Tunland G9
23 марта
Рама, дизель, классический автомат — новый внедорожник уже в России
Пикап Foton Tunland G9 привезли в Россию с...

Рама, дизель, классический автомат — новый внедорожник уже в России

Пикап Foton Tunland G9 привезли в Россию с ценами от 2,9 до 3,3 млн рублей

Прошлой весной Foton начал продавать в России два полноразмерных пикапа V7 и V9.

Первый внешне изрядно напоминает Ford F‑150, второй похож на все пикапы Ram сразу. Свежий Tunland G9 выдержан в фордовской стилистике. Он представляет собой осовремененную версию давно известной у нас модели Tunland G7, заметно более дорогую: 3,79 млн рублей против 2,9–3,3 млн рублей за «семерку» с тем же силовым агрегатом.

Габариты машины 5340×1980×1920 мм, грузового отсека с защитой из композитных материалов – 1520×1580×440 мм. Заявленная грузоподъемность – 905 кг, в ОТТС внесена возможность установки фаркопа.

Конструкция традиционная для сегмента: рама, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и задний мост с рессорами. Пару турбодизелю 2.0 (162 л. с., 390 Н·м) составляет восьмиступенчатый автомат.

Foton Tunland G9
Полный привод можно использовать постоянно – в системе работает муфта автоматического подключения передка. Есть четыре режима работы: 2H, Auto, 4H и 4L. Хорошим подспорьем на бездорожье будет задняя межколесная блокировка.

Салон эргономичен, руль регулируется в двух плоскостях, но «вживую» нам не понравились чрезмерно жесткие передние сиденья. У водительского есть вентиляция, за аналогичную функцию для пассажира нужно доплатить.

Интерьер Foton Tunland G9
Интерьер Foton Tunland G9

В наличии климат-контроль, система кругового обзора, беспроводная зарядка, очечник, но за боковые подушки и шторки безопасности просят отдельно 45 тысяч рублей. Да и зимний пакет скудноват: ветровое стекло, руль и задний ряд не обогреваются. И уж совсем странно, что в недешевой машине светодиодные фары тоже стоят отдельных денег – 34 тысячи рублей.

По прикидкам маркетологов бренда, сегмент пикапов в 2026 году прирастет несущественно: будет продано 22 300 автомобилей против 22 010 машин в 2025 году. А G9, как рассчитывают в Фотоне, должен попасть в пятерку самых популярных моделей.

Милешкин Кирилл
«За рулем»
23.03.2026 
Отзывы о Foton Tunland G9

