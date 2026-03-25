RAV4 в идеальном состоянии и с пробегом 8000 км поразил рынок ценой

Toyota RAV4 2018 года выпуска продают за 3 500 000 рублей

На одной из торговых площадок Ростова-на-Дону выставлен кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения в рестайлинговом кузове, который, судя по состоянию, большую часть своей жизни провел не на дорогах, а в теплом гараже.

Пробег у автомобиля всего 8 тысяч километров, но цена свежего немолодого «японца» оказалась выше многих современных аналогов. За «капсулу времени» придется выложить 3 500 000 рублей.

Автомобиль в черном цвете был куплен у официального дилера и принадлежал одному владельцу. Удивительно, но внедорожник с полным приводом ни разу не эксплуатировался в холодное время года – у него даже нет в комплекте зимней резины, что косвенно подтверждает щадящие условия хранения. Продавец подчеркивает, что кузов машины не бит и не крашен, а лакокрасочное покрытие соответствует состоянию «как из салона».

Под капотом у «японца» установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 146 л.с. В тандеме с ним работает механическая коробка передач, что для современного рынка является редкостью, особенно в сочетании с системой полного привода 4WD.

Несмотря на солидный по документам возраст (2018 год), продавец позиционирует автомобиль как полностью готовый к эксплуатации экземпляр с минимальным износом.