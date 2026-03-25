RAV4 в идеальном состоянии и с пробегом 8000 км поразил рынок ценой

Toyota RAV4 2018 года выпуска продают за 3 500 000 рублей

На одной из торговых площадок Ростова-на-Дону выставлен кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения в рестайлинговом кузове, который, судя по состоянию, большую часть своей жизни провел не на дорогах, а в теплом гараже.

Рама, дизель, классический автомат — новый внедорожник уже в России

Пробег у автомобиля всего 8 тысяч километров, но цена свежего немолодого «японца» оказалась выше многих современных аналогов. За «капсулу времени» придется выложить 3 500 000 рублей.

Автомобиль в черном цвете был куплен у официального дилера и принадлежал одному владельцу. Удивительно, но внедорожник с полным приводом ни разу не эксплуатировался в холодное время года – у него даже нет в комплекте зимней резины, что косвенно подтверждает щадящие условия хранения. Продавец подчеркивает, что кузов машины не бит и не крашен, а лакокрасочное покрытие соответствует состоянию «как из салона».

Под капотом у «японца» установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 146 л.с. В тандеме с ним работает механическая коробка передач, что для современного рынка является редкостью, особенно в сочетании с системой полного привода 4WD.

Несмотря на солидный по документам возраст (2018 год), продавец позиционирует автомобиль как полностью готовый к эксплуатации экземпляр с минимальным износом.

Toyota RAV4 2018 года выпуска
Источник:  Дром
Алексеева Елена
Фото:Дром
25.03.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+75