Появятся ли лазерные фары на бюджетных автомобилях?

Эксперт «За рулем» рассказал, за какими фарами будущее

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Есть ли еще перспективы у лазерных фар? И в чем их преимущество?

Ответ эксперта

Александр Виноградов , «За рулем»:

Появятся ли лазерные фары на бюджетных автомобилях?

– Лазерные, а точнее – лазерно-люминофорные фары всё еще существуют. Но если они и останутся в будущем, то, скорее всего, как привилегия очень дорогих моделей. Сама технология по-прежнему дорогая, да и эффективна лишь для дальнего света.

А вот диодная оптика скоро полностью заменит традиционную рефлекторную – с ксеноном это уже случилось. В большинстве случаев она не уступает в эффективности лазеру, а по себестоимости несравнимо ниже.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, как избежать ослепления фарами встречных машин, рассказано здесь.

Виноградов Александр
Фото:freepik / teksomolika и «За рулем»
Количество просмотров 36
25.03.2026 
Фото:freepik / teksomolika и «За рулем»
