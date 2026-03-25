Появятся ли лазерные фары на бюджетных автомобилях?

Эксперт «За рулем» рассказал, за какими фарами будущее

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Есть ли еще перспективы у лазерных фар? И в чем их преимущество?

Ответ эксперта

Александр Виноградов , «За рулем»:

– Лазерные, а точнее – лазерно-люминофорные фары всё еще существуют. Но если они и останутся в будущем, то, скорее всего, как привилегия очень дорогих моделей. Сама технология по-прежнему дорогая, да и эффективна лишь для дальнего света.

А вот диодная оптика скоро полностью заменит традиционную рефлекторную – с ксеноном это уже случилось. В большинстве случаев она не уступает в эффективности лазеру, а по себестоимости несравнимо ниже.

