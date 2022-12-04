Лазерные фары «пробивают» на 250 метров и видят невидимое

Компания Kyocera разработала систему лазерного дальнего света, который сочетает в себе два источника света. Затем программное обеспечение, объединяя отраженные волны от этих источников, распознает объекты, находящиеся в темноте.
Новая система работает ночью, в дождь, снег и туман. По словам разработчиков, система ночного видения оснащена первой в мире фарой, которая может излучать белый (RGB) и ближний инфракрасный (NIR) свет на одной оптической оси. Светодиоды размещены в одном лазерном устройстве, в котором используется нитрид галлия (GaN). Дальность действия лазерного дальнего света — 250 метров.
Кроме того, система имеет функцию автоматического «формирования луча», что предотвращает ослепление встречных водителей, автоматически переключая угол светового луча, когда это необходимо.
Для сравнения и оценки изображений RGB и NIR система Kyocera использует искусственный интеллект.
Новая технология пока совершенствуется и для серийного использования будет готова только после 2027 года.
- Пружина подвески из пластика? У нее есть масса преимуществ.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: automobil-industrie.vogel.de
Фото: Kyocera
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.