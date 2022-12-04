Лазерные фары «пробивают» на 250 метров и видят невидимое — журнал За рулем

Лазерные фары «пробивают» на 250 метров и видят невидимое

С помощью новой системы ночного видения можно распознавать объекты в условиях крайне низкой видимости.

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Компания Kyocera разработала систему лазерного дальнего света, который сочетает в себе два источника света. Затем программное обеспечение, объединяя отраженные волны от этих источников, распознает объекты, находящиеся в темноте.

Новая система работает ночью, в дождь, снег и туман. По словам разработчиков, система ночного видения оснащена первой в мире фарой, которая может излучать белый (RGB) и ближний инфракрасный (NIR) свет на одной оптической оси. Светодиоды размещены в одном лазерном устройстве, в котором используется нитрид галлия (GaN). Дальность действия лазерного дальнего света — 250 метров.

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Лазерные фары «пробивают» на 250 метров и видят невидимое

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Кроме того, система имеет функцию автоматического «формирования луча», что предотвращает ослепление встречных водителей, автоматически переключая угол светового луча, когда это необходимо.

Для сравнения и оценки изображений RGB и NIR система Kyocera использует искусственный интеллект.

Новая технология пока совершенствуется и для серийного использования будет готова только после 2027 года.

Источник: automobil-industrie.vogel.de

Фото: Kyocera

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