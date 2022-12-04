Лазерные фары «пробивают» на 250 метров и видят невидимое

С помощью новой системы ночного видения можно распознавать объекты в условиях крайне низкой видимости.

Компания Kyocera разработала систему лазерного дальнего света, который сочетает в себе два источника света. Затем программное обеспечение, объединяя отраженные волны от этих источников, распознает объекты, находящиеся в темноте.

Новая система работает ночью, в дождь, снег и туман. По словам разработчиков, система ночного видения оснащена первой в мире фарой, которая может излучать белый (RGB) и ближний инфракрасный (NIR) свет на одной оптической оси. Светодиоды размещены в одном лазерном устройстве, в котором используется нитрид галлия (GaN). Дальность действия лазерного дальнего света — 250 метров.

Материалы по теме Машины разрешили заправлять маслом от фритюра

Кроме того, система имеет функцию автоматического «формирования луча», что предотвращает ослепление встречных водителей, автоматически переключая угол светового луча, когда это необходимо.

Для сравнения и оценки изображений RGB и NIR система Kyocera использует искусственный интеллект.

Новая технология пока совершенствуется и для серийного использования будет готова только после 2027 года.

Пружина подвески из пластика? У нее есть масса преимуществ.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: automobil-industrie.vogel.de

Фото: Kyocera



