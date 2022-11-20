Пружина подвески из пластика? У нее есть масса преимуществ — журнал За рулем

Пружина подвески из пластика? У нее есть масса преимуществ

Поскольку весит она всего ничего, создатели называют ее «перышко».

Материалы по теме
Ученые (не британские) нашли способ «обнулить» шум на автомагистралях

Компания Rheinmetall получила награду SPE Automotive Award 2022 за создание новой пружины подвески из стекловолокна, которая не имеет аналогов в мире.

Поскольку пружины подвески служат связующим звеном между колесами и шасси, они играют важную роль в управлении автомобилем, а также в его общей безопасности. По сравнению с обычными спиральными пружинами, изготовленными из стали, новые пластиковые, армированные стекловолокном, на 75% легче, что особенно важно для электромобилей с оптимизированным запасом хода.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

По сравнению с обычными стальными, усиленные стекловолокном пружины обладают большей коррозионной стойкостью, разъедать их могут только определенные химические вещества, но не кислород и вода.

Новые пружины вписываются в то же конструктивное пространство, что и стандартные, отличаются долговечностью, а также способны работать в аварийных ситуациях, что позволяет автомобилю продолжать движение, отмечают инженеры.

Материалы по теме
Водителям больше не придется опасаться пешеходов-«невидимок»

И наконец важное преимущество — вес, он значительно меньше, чем у стандартной стальной детали. А еще материал, из которого изготовлена деталь, обладает высокими амортизирующими свойствами.

Новая разработка уже протестирована на концепте Mercedes-Benz EQXX. Также ею заинтересовались и другие производители в автомобильной и неавтомобильной отраслях.

Источник и фото: Rheinmetall



Наше новое видео
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров118
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: