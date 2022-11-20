Пружина подвески из пластика? У нее есть масса преимуществ

Поскольку весит она всего ничего, создатели называют ее «перышко».

Компания Rheinmetall получила награду SPE Automotive Award 2022 за создание новой пружины подвески из стекловолокна, которая не имеет аналогов в мире.

Поскольку пружины подвески служат связующим звеном между колесами и шасси, они играют важную роль в управлении автомобилем, а также в его общей безопасности. По сравнению с обычными спиральными пружинами, изготовленными из стали, новые пластиковые, армированные стекловолокном, на 75% легче, что особенно важно для электромобилей с оптимизированным запасом хода.

По сравнению с обычными стальными, усиленные стекловолокном пружины обладают большей коррозионной стойкостью, разъедать их могут только определенные химические вещества, но не кислород и вода.

Новые пружины вписываются в то же конструктивное пространство, что и стандартные, отличаются долговечностью, а также способны работать в аварийных ситуациях, что позволяет автомобилю продолжать движение, отмечают инженеры.

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И наконец важное преимущество — вес, он значительно меньше, чем у стандартной стальной детали. А еще материал, из которого изготовлена деталь, обладает высокими амортизирующими свойствами.

Новая разработка уже протестирована на концепте Mercedes-Benz EQXX. Также ею заинтересовались и другие производители в автомобильной и неавтомобильной отраслях.

Источник и фото: Rheinmetall







