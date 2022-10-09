Ученые нашли способ «обнулить» шум на автомагистралях — журнал За рулем

Ученые нашли способ «обнулить» шум на автомагистралях

Для этого созданы виброакустические метаматериалы (ВАММ).

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«Экологический след» различных транспортных систем обычно сводится к информации о выбросах CO2 и NOX. А «шумовое загрязнение» вроде как и небольшая проблема. Борьба с шумом, конечно, ведется, но целостный подход к проблеме отсутствует.

Между тем, транспортный шум не только раздражает, но и вреден для здоровья людей и животных, особенно живущих недалеко от скоростных магистралей. Существует много доказательств, что он оказывает негативное воздействие не только на людей, но и на дикую природу. Так, институт орнитологии Макса Планка недавно объявил, что транспортный шум мешает птицам учиться петь!

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Ученые нашли способ «обнулить» шум на автомагистралях

Вокальное развитие птиц из шумных районов сильно отставало: их голосовые способности развивались на 30% позже, чем в контрольной группе, и трели имели значительно более низкую точность звучания по сравнению с эталонной, сообщили ученые в журнале Science.

Ученые нашли способ «обнулить» шум на автомагистраляхСтолько различных элементов используется для создания нового шумозащитного экрана.
Столько различных элементов используется для создания нового шумозащитного экрана.

Чтобы решить шумовую проблему, специалисты Фраунгоферовского института структурной прочности и надежности систем в Дармштадте (Германия) и австрийской корпорации финансирования автомагистралей и автобанов разработали стеклянный шумозащитный экран, оснащенный виброакустическими метаматериалами (ВAMM). С помощью этой сложной конструкции им удалось добиться в лаборатории снижения передачи шума до 20 дБ (уровень тихого шепота), что несравненно лучше, чем при применении обычного шумозащитного экрана.

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Не углубляясь в сложные описания конструкции, которые дают ученые, отметим лишь, что ВAMM позволяют влиять на ходящий автомобильный шум таким образом. что он не передается и не отклоняется шумозащитной стеной, а почти целиком ею поглощается.

В ближайшее время ученые собираются испытать прототип такого супершумозащитного экрана на скоростных автомагистралях.

Фото: Springerprofessional.de

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