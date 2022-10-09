Ученые нашли способ «обнулить» шум на автомагистралях

Для этого созданы виброакустические метаматериалы (ВАММ).

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«Экологический след» различных транспортных систем обычно сводится к информации о выбросах CO 2 и NO X . А «шумовое загрязнение» вроде как и небольшая проблема. Борьба с шумом, конечно, ведется, но целостный подход к проблеме отсутствует.

Между тем, транспортный шум не только раздражает, но и вреден для здоровья людей и животных, особенно живущих недалеко от скоростных магистралей. Существует много доказательств, что он оказывает негативное воздействие не только на людей, но и на дикую природу. Так, институт орнитологии Макса Планка недавно объявил, что транспортный шум мешает птицам учиться петь!

Вокальное развитие птиц из шумных районов сильно отставало: их голосовые способности развивались на 30% позже, чем в контрольной группе, и трели имели значительно более низкую точность звучания по сравнению с эталонной, сообщили ученые в журнале Science.

Столько различных элементов используется для создания нового шумозащитного экрана.

Чтобы решить шумовую проблему, специалисты Фраунгоферовского института структурной прочности и надежности систем в Дармштадте (Германия) и австрийской корпорации финансирования автомагистралей и автобанов разработали стеклянный шумозащитный экран, оснащенный виброакустическими метаматериалами (ВAMM). С помощью этой сложной конструкции им удалось добиться в лаборатории снижения передачи шума до 20 дБ (уровень тихого шепота), что несравненно лучше, чем при применении обычного шумозащитного экрана.

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Не углубляясь в сложные описания конструкции, которые дают ученые, отметим лишь, что ВAMM позволяют влиять на ходящий автомобильный шум таким образом. что он не передается и не отклоняется шумозащитной стеной, а почти целиком ею поглощается.

В ближайшее время ученые собираются испытать прототип такого супершумозащитного экрана на скоростных автомагистралях.

Фото: Springerprofessional.de