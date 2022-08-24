Владелец Теслы вживил в руку чип, чтобы открывать машину

Он говорит, что при вживлении не использовал анестезию, а сама процедура напоминает чипирование собак. Практическая польза тут очевидна, считает автолюбитель.

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39-летний американец Брэндон Далали теперь открывает свою Tesla Model 3 с помощью микрочипа, вживленного в правое запястье. Он рассказывает, что в руке у него уже два чипа (второй по размеру оказался крупнее первого): они служат ключом от дома и способом доступа к медицинской карте, а теперь и к автомобилю.

Далали заявляет, что при вживлении не использовал анестезию, а сама процедура напоминает чипирование собак: в специальный шприц помещается микрочип в виде стержня, который затем отправляется в тело.

Брэндон входит в группу бета-тестеров из примерно 100 человек, которые проверяют работоспособность специальных чипов, производимых компанией Vivokey, пишет издание Insideevs со ссылкой на ресурс teslarati.com. Тем не менее, процедура для тестера затратная: сам чип стоит владельцу 300 долларов, а еще сотню берет специалист по пирсингу, производящий вживление.

Брэндон Далали разблокирует свою Tesla с помощью микрочипа в теле

Чипы покрыты биосовместимыми веществами и вскоре после имплантации инкапсулируются в ткани тела. Как объясняет Далали, возможности чипов постоянно развиваются благодаря новым функциям загружаемых из собственного магазина приложений компании-производителя. Ключ-карта Tesla была как раз одним из таких приложений — и оно стало первым, которое Брендон самостоятельно загрузил в свой чип.

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Он признает, что пока вживленные в тело микрочипы являются чем-то вроде забавного трюка для вечеринок. Однако как владелец Теслы он уже ощутил практическую пользу: «если вы забыли ключ-карту или Bluetooth-ключ вышел из строя, вы просто используете свою руку».

А Ford тем временем тестирует фары, проецирующие на дорогу важную информацию.

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Фото: Brandon Dalaly, insideevs.com