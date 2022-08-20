Умные фары сами проецируют на дорогу важную информацию

Ford тестирует новую технологию, которая позволит водителю не отрывать взгляд от дороги.

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В настоящее время инженеры Ford заняты разработкой совершенно новой технологии фар, которая может помочь человеку за рулем лучше концентрироваться на дороге ночью. В темноте система сама проецирует на поверхность дороги важную информацию, такую ​​как направления или ограничения скорости, и взгляд почти неизбежно падает на путь впереди.

Риск аварий при вождении автомобиля в темное время суток возрастает. Недавнее исследование Ford в Великобритании показало, что 40% дорожно-транспортных происшествий происходят после наступления темноты, хотя ночью за рулем находится гораздо меньше людей, чем днем. Опасно, когда водители отвлекают внимание от дороги.

Пример: если автомобиль движется со скоростью 90 км/ч, он проходит 25 метров в секунду. Это означает, что даже беглый взгляд на навигационное устройство в автомобиле может привести к тому, что вы проедете десять и более метров «вслепую». Важный знак или даже препятствие можно не заметить, особенно на неосвещенной дороге.

Проекции с использованием фар могут иметь еще одно преимущество. Например, пешеходный переход будет хорошо виден водителю, даже если существующая дорожная разметка выцвела или изношена. Также можно отображать предложение маршрута, по которому человек за рулем может следовать, чтобы обгонять велосипедистов с достаточно большим «запасом».

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Инженеры Ford задались вопросом, какую информацию теоретически можно спроецировать на дорогу с помощью современных фар, чтобы облегчить вождение в ночное время. При соответствующей онлайн-сети технология может, например, предупреждать об изменениях погоды, таких как снегопад, туман, гололед или обледенелая дорога. Подключив фару к навигационной системе, можно также отображать предстоящие повороты.

Благодаря современным технологиям фары вскоре смогут делать гораздо больше, чем просто освещать дорогу. С помощью проекций человек за рулем будет получать важную информацию, не отрывая взгляда от дороги ни на секунду, говорят разработчики.



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