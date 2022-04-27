В Audi рассказали, из чего будут делать стекла для новых машин — журнал За рулем

В Audi рассказали, из чего будут делать стекла для новых машин

Стартовал новый проект: от разбитого стекла до новой запчасти премиум-класса.

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Audi тестирует пилотную программу, которая превращает разбитое стекло в новое. Это совместный проект Audi, Reiling, Saint-Gobain Glass и Saint-Gobain Sekurit.

Треснувшие автомобильные стекла часто становятся проблемой для переработчика. Замкнутого цикла переработки для поврежденных автомобильных стекол пока не существует. Audi и ее партнеры в настоящее время проводят исследования в этой области в рамках совместного пилотного проекта.

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Компании хотят превратить поврежденное автомобильное стекло в перерабатываемый материал для серийного производства и разработали для этого многоэтапный процесс.

Сначала автомобильное стекло измельчают, все нестеклянные примеси, такие как остатки клея, отсортировывают. Полученные таким образом стеклянные гранулы переплавляют и перерабатывают в новое плоское стекло. Затем из этого плоского стекла формируется новое автомобильное окно. Если этот пилотный проект окажется успешным, стекла, изготовленные таким образом, станут использоваться в моделях серии Audi Q4 e-tron.

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Это довольно экологичный процесс. Переработка означает, что для производства оконных стекол в целом требуется меньше энергии и сырья, сокращается потребность в первичных материалах, таких как кварцевый песок. При этом сохраняются все свойства высококачественного автомобильного стекла. Также рециклинг положительно влияет на выбросы CO2: по сравнению с производством нового стекла при переработке выделяется на 30% меньше углекислого газа.

В пилотном проекте Audi планирует использовать около 40 тонн переработанного автомобильного стекла.

Фото: Depositphotos

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