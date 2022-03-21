В Audi готовят брутальный внедорожник

Концепт новой модели будет представлен уже совсем скоро, заявили в компании.

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Модельный ряд Audi скоро пополнится пикапом, подтвердил генеральный директор компании Маркус Дюсманн на ежегодной пресс-конференции автопроизводителя.

«Я не могу обещать, что мы его сделаем, но мы изучаем эту возможность», — уточнил он.

Генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк, присутствовавший на конференции, пошутил, что «ему бы не хотелось» иметь пикап в модельном ряду Bentley.

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Готовящийся концепт станет первым пикапом в истории Audi. Хотя мы мало знаем о его размерах, но не сложно догадаться, что в основу ляжет VW Amarok второго поколения, а значит конкурировать модель будет с Toyota Hilux, Isuzu D-Max и Mitsubishi L200.

Не исключено, что это будет электрический пикап, который получит уже другую платформу и станет конкурировать тогда с Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV.

У Audi есть множество модульных платформ для электромобилей. Например, MEB и PPE, на базе которых можно строить абсолютно любые автомобили.

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Что касается дизайна, то его могут позаимствовать у концепта AI:Trail 2019 года. Не весь, но кое-что. Модель будет ориентирована на покупателей, ведущих активный образ жизни. То есть она не будет утилитарной.

Но нужен ли премиальному бренду пикап? Опыт Mercedes-Benz показал, что нет. Пикап X-класса на базе Nissan Navara не пользовался популярностью, и в мае 2020 года его сняли с производства. Возможно, подвела именно платформа, и покупатель не видел смысла переплачивать за бренд.

Изображения: независимый дизайнер Роли Хейр