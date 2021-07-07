Компания представит новые купе, седан и кроссовер, которые станут «будущим мобильности».

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Руководитель отдела дизайна Audi Марк Лихте и старший вице-президент Audi Хенрик Вендерс представили видео, в котором показаны три новые модели компании, дебют которых состоится в 2022 году.

Они заявили, что машины создаются с чистого листа, что позволит переосмыслить понятие мобильности. Заявление громкое, поэтому давайте подождем и посмотрим, смогут ли «Четыре кольца» нас удивить.

Для описания новых разработок Audi использует термин «сфера». Очень удачно: сфера — это трехмерное представление кольца. Странно только, что новинки не четыре, по количеству колец в логотипе компании, а только три.

Среди заявленных технологий — узнавание автомобилями своих владельцев, а также предугадывание их желаний и настроения.

Первый концепт, наверное, самый интересный. Это Sky Sphere (Небесная сфера), который сможет ездить автономно. В эскизе угадывается купе с очень длинным капотом и покатой крышей.

Grand Sphere (Грандиозная или Роскошная сфера) похож на седан, но линия его крыши купейная. Возможно, это 4-дверное купе или, что менее вероятно, если судить по названию, практичный лифтбек.

Наконец, Urban Sphere (Городская сфера) — это кроссовер, описанный как «личное пространство в городской среде».

Скоро модельный ряд Audi пополнится кроссовером Q9.

Фото, видео: Audi