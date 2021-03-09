Длиннее пяти метров! Аudi тестирует Q9

Слухи о Q9 ходят с 2013 года.

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Линейка кроссоверов Audi, похоже, пополнится еще одной моделью. По крайней мере, большой внедорожник Audi уже замечен возле шведского испытательного центра VW Group, и его гигантские размеры позволяют предположить, что это может быть флагман Audi Q9, о котором давно ходят слухи.

На фотографиях — тестовый автомобиль со штатными фарами и серийными задними фонарями, к сожалению, дизайн внедорожника под плотным камуфляжем рассмотреть сложно.

На фото видна широкая решетка радиатора с тонкими фарами и большими вертикальными воздухозаборниками. Низ бампера выглядит более тяжелым, по сравнению с другими моделями Audi. Когда-то ходили слухи, что Audi собирается придать Q9 внешний вид купе, однако автомобиль на фотографиях имеет традиционные очертания большого внедорожника.

Слухи о том, что Audi разрабатывает Q9, восходят к 2013 году, когда стало известно, что автопроизводитель зарегистрировал торговую марку Q9. Эти фотографии впервые стали доказательством того, что внедорожник действительно разрабатывают.

Детали силового агрегата неизвестны, хотя, по слухам, это может быть 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 600 л.с. Ожидается и некоторая форма электрификации.

Фотографы отметили, что камуфляж, в который укутан тестовый автомобиль, не совсем тот, что Audi использует в Европе. Подобный рисунок камуфляжа ранее был замечен на испытаниях прототипов в Китае. Этот рынок любит большие машины, поэтому, возможно, Q9 представят сначала на этом рынке.

По размерам Q9 может оказаться больше, чем Bentley Bentayga с его габаритами, мм: 5125 x 2010 x 1728. Скорее всего, новый кроссовер Audi будет семиместным, с тремя рядами сидений, хотя также вероятна двухрядная четырехместная компоновка, в качестве персонального автомобиля с водителем. Q9 вполне может поступить в продажу до конца года. Но это пока догадки.

В январе этого года объявили цены на Audi RS Q8.



Фото: CarPix