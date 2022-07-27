Шины из бутылок?! А это правда!

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Вот вы в выходные на дачу поедете, шашлык замаринуете, пиво в больших бутылках по дороге купите… А через год на этих же бутылках будете ездить на ту же дачу. Сейчас расскажем, как такое может быть.

Шинники компании Continental продолжают получать награды. Их уже награждали за дизайн, теперь признали производителем года за приверженность высоким стандартам и новые технологии.

Международный отраслевой журнал Tire Technology International (TTI), издающийся UKi Media & Events и ставший организатором выставки Tire Technology Expo, снова назвал немецкую шинную компанию Continental производителем года. Награды TTI Awards for Innovation and Excellence считаются самыми важными в отрасли и отмечают последние разработки и достижения в шинных технологиях со всего мира. Continental получает эту награду в третий раз за последние восемь лет. Награждение состоялось в родном городе германских шинников — Ганновере, в выставочном центре Deutche Messe.

Жюри, состоявшее из двадцати ведущих экспертов шинной промышленности и журналистов из разных стран, оценивало, в первую очередь, технические инновации, влияющие на повышение безопасности и экологичности продукции. Одна из главных причин награждения Continental — создание технологии Conti.Re Tex, способной существенно повлиять на проблему переработки пластика. И она была доведена до производственной готовности всего за несколько месяцев.

В шорт-листе претендентов на награду было еще пять всемирно известных марок премиального сегмента, в котором работает и Continental.

Кроме номинации «Производитель года» есть еще награды «Поставщик года», «Инновация года», «Шинная технология года» и «Экологическое достижение года». Но «Производитель года» объединяет все те критерии, по которым жюри делает свой выбор в других номинациях. В общем это как «фильм года» на «Оскаре».

Технологию Continental Conti.Re Tex особо отметили в номинации «Экологическое достижение года».

«Очень приятно видеть, что Continental получает эту награду в третий раз. Жюри было впечатлено рядом достижений компании за последний год, в том числе ContiRe.Tex, шиной Extreme E второго поколения, широким спектром совместных исследований и шиной Conti GreenConcept — и это только некоторые из разработок, которые концерн представил на нескольких рынках и специальных проектах по устойчивому развитию. Приверженность Continental инновациям, устойчивому развитию, экологической безопасности — вот что делает их достойными этой награды», — Мэтт Росс, главный редактор Tire Technology International.

Conti.Re Tex — что это?

Эта технология позволяет заменить обычный полиэстер в каркасе шин на полученный из переработанных пластиковых бутылок. Ее используют в некоторых типоразмерах летних шин Continental PremiumContact 6 и EcoContact 6, а также в шинах AllSeasonContact. На одну шину уходит 40 ПЭТ-бутылок.

Бутылки, используемые для этой технологии, поступают только из регионов, где нет замкнутого цикла переработки. Их сортируют и механически очищают, сняв крышки. После механического измельчения ПЭТ перерабатывают в гранулят, а из него получают полиэфирную плетеную нить, заменяющую обычную нить каркаса шины.

Эта технология намного эффективнее других, стандартных методов переработки ПЭТ-бутылок в полиэфирные нити.

«Для нас большая честь получить в этом году награду „Производитель шин года“. Это мотивирует нас продолжать идти по выбранному нами пути — постоянно инвестировать в разработку наших шин и вносить значительный вклад в безопасную, экономичную и экологически чистую мобильность», — Бернд Корте (Bernd Korte), вице-президент Continental Tyres по разработке платформ и индустриализации.