Шины из бутылок?! А это правда!

Шинники компании Continental продолжают получать награды. Их уже награждали за дизайн, теперь признали производителем года за приверженность высоким стандартам и новые технологии.
Международный отраслевой журнал Tire Technology International (TTI), издающийся UKi Media & Events и ставший организатором выставки Tire Technology Expo, снова назвал немецкую шинную компанию Continental производителем года. Награды TTI Awards for Innovation and Excellence считаются самыми важными в отрасли и отмечают последние разработки и достижения в шинных технологиях со всего мира. Continental получает эту награду в третий раз за последние восемь лет. Награждение состоялось в родном городе германских шинников — Ганновере, в выставочном центре Deutche Messe.
Жюри, состоявшее из двадцати ведущих экспертов шинной промышленности и журналистов из разных стран, оценивало, в первую очередь, технические инновации, влияющие на повышение безопасности и экологичности продукции. Одна из главных причин награждения Continental — создание технологии Conti.Re Tex, способной существенно повлиять на проблему переработки пластика. И она была доведена до производственной готовности всего за несколько месяцев.
В шорт-листе претендентов на награду было еще пять всемирно известных марок премиального сегмента, в котором работает и Continental.
Кроме номинации «Производитель года» есть еще награды «Поставщик года», «Инновация года», «Шинная технология года» и «Экологическое достижение года». Но «Производитель года» объединяет все те критерии, по которым жюри делает свой выбор в других номинациях. В общем это как «фильм года» на «Оскаре».
Технологию Continental Conti.Re Tex особо отметили в номинации «Экологическое достижение года».
«Очень приятно видеть, что Continental получает эту награду в третий раз. Жюри было впечатлено рядом достижений компании за последний год, в том числе ContiRe.Tex, шиной Extreme E второго поколения, широким спектром совместных исследований и шиной Conti GreenConcept — и это только некоторые из разработок, которые концерн представил на нескольких рынках и специальных проектах по устойчивому развитию. Приверженность Continental инновациям, устойчивому развитию, экологической безопасности — вот что делает их достойными этой награды», — Мэтт Росс, главный редактор Tire Technology International.
Conti.Re Tex — что это?
Эта технология позволяет заменить обычный полиэстер в каркасе шин на полученный из переработанных пластиковых бутылок. Ее используют в некоторых типоразмерах летних шин Continental PremiumContact 6 и EcoContact 6, а также в шинах AllSeasonContact. На одну шину уходит 40 ПЭТ-бутылок.
Бутылки, используемые для этой технологии, поступают только из регионов, где нет замкнутого цикла переработки. Их сортируют и механически очищают, сняв крышки. После механического измельчения ПЭТ перерабатывают в гранулят, а из него получают полиэфирную плетеную нить, заменяющую обычную нить каркаса шины.
Эта технология намного эффективнее других, стандартных методов переработки ПЭТ-бутылок в полиэфирные нити.
«Для нас большая честь получить в этом году награду „Производитель шин года“. Это мотивирует нас продолжать идти по выбранному нами пути — постоянно инвестировать в разработку наших шин и вносить значительный вклад в безопасную, экономичную и экологически чистую мобильность», — Бернд Корте (Bernd Korte), вице-президент Continental Tyres по разработке платформ и индустриализации.