Водителям больше не придется опасаться пешеходов-«невидимок»

Экспериментальную подсветку установили в Строгине, но местные жители сразу же выявили недочеты.

Любой водитель знает, как непросто порой заметить ночью пешехода, особенно в темной одежде без светоотражателей. Дорожники постоянно пытаются «подсветить» пешеходов, и вот очередной эксперимент проходит в московском районе Строгино.

Здесь решили осветить «зебру» не сверху, а сбоку и вместо обычных фонарных столбов установили невысокие цилиндрические конструкции со встроенными фонарями, направленно освещающими переход.

Установлены фонари под определенным углом, чтобы не светить пешеходам прямо в глаза. Источники освещают довольно существенное расстояние на подходах к дороге, так что пешеходов водитель увидит заранее.

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Местные жители отмечают, что светят источники очень ярко, не заметить пешехода просто нереально. Однако людей небольшого роста и детей они все-таки слепят. Кроме того, похоже, эти ламы станут легкой добычей для вандалов, недаром же они оклеены предупреждениями о работе видеокамер.

От результатов тестирования будет зависеть, внедрят ли такую подсветку по всей Москве, а потом и в России.

Вы еще не встречали белые светофоры? Это не значит, что их нет.

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Фото: АГН «Москва»

