Вы еще не встречали белые светофоры? А они есть!

Они одновременно разрешают двигаться пешеходам и поворачивать водителям.

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Белыми светофорами уже оборудованы около 150 перекрестков в столице. Они представляют собой дополнительную секцию с изображением фигуры человека и стрелкой. Загорается сигнал белым цветом.

Такие светофоры сигнализируют водителям, которые поворачивают направо по зеленой стрелке, о том, то сначала надо пропустить пешеходов. Теперь напоминания о таких сигналах появились в популярном навигаторе.

Голосовой помощник в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе научился предупреждать водителей о белых светофорах.

Когда машина будет подъезжать к перекрестку, водитель услышит сообщение: «Будьте внимательны, пешеходы могут переходить дорогу, когда горит белая стрелка».

Разработчики считают, что подсказка поможет автомобилистам вспомнить правила проезда таких перекрестков.

Впервые белые светофоры появились в Москве в 2020 году.