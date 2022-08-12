Вы еще не встречали белые светофоры? А они есть!

Белыми светофорами уже оборудованы около 150 перекрестков в столице. Они представляют собой дополнительную секцию с изображением фигуры человека и стрелкой. Загорается сигнал белым цветом.
Такие светофоры сигнализируют водителям, которые поворачивают направо по зеленой стрелке, о том, то сначала надо пропустить пешеходов. Теперь напоминания о таких сигналах появились в популярном навигаторе.
Голосовой помощник в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе научился предупреждать водителей о белых светофорах.
Когда машина будет подъезжать к перекрестку, водитель услышит сообщение: «Будьте внимательны, пешеходы могут переходить дорогу, когда горит белая стрелка».
Разработчики считают, что подсказка поможет автомобилистам вспомнить правила проезда таких перекрестков.
Впервые белые светофоры появились в Москве в 2020 году.
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