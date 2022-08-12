Вы еще не встречали белые светофоры? А они есть! — журнал За рулем

Вы еще не встречали белые светофоры? А они есть!

Они одновременно разрешают двигаться пешеходам и поворачивать водителям.

Материалы по теме
Изменилась схема работы светофоров ночью

Белыми светофорами уже оборудованы около 150 перекрестков в столице. Они представляют собой дополнительную секцию с изображением фигуры человека и стрелкой. Загорается сигнал белым цветом.

Такие светофоры сигнализируют водителям, которые поворачивают направо по зеленой стрелке, о том, то сначала надо пропустить пешеходов. Теперь напоминания о таких сигналах появились в популярном навигаторе.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме
150 км/ч — ГИБДД «за»! А кто против?

Голосовой помощник в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе научился предупреждать водителей о белых светофорах.

Когда машина будет подъезжать к перекрестку, водитель услышит сообщение: «Будьте внимательны, пешеходы могут переходить дорогу, когда горит белая стрелка».

Вы еще не встречали белые светофоры? А они есть!

Разработчики считают, что подсказка поможет автомобилистам вспомнить правила проезда таких перекрестков.

Впервые белые светофоры появились в Москве в 2020 году.

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Наше новое видео
Exeed TXL: новый мотор, 5 модных фишек и 2 странных особенности
Чайка ГАЗ-13: тест лучшего автомобиля из СССР
Путешествие в СССР... на автобусе Ikarus 250

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров301
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: