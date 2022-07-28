Известно, как часто владельцы дают своим авто ласковые имена

В ходе исследования эксперты пытались выяснить, насколько водителям важен личный автомобиль.

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Если машина жизненно необходима, автовладельцы с удовольствием вкладывают в нее время и силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Statista, проведенного по заказу немецкой сервисной компании Vergölst.

Суть исследования заключалась в том, чтобы выяснить, насколько важно для немецких водителей быть на своих колесах?

Результат удивил даже самих исследователей: настолько важен, что почти каждый пятый называет свое авто по имени! Открытые ответы показали, что особенно популярны прозвища типа «малыш» и «толстяк».

Украшение автомобиля — да или нет?

Количество голосов «за» оказалось еще выше, когда владельцев спрашивали об украшении автомобиля. Будь то специальные коврики (51%), солнцезащитные приспособления для заднего стекла (9%) или специальные, красочно оформленные отдушки для салона (15%) — эти и другие декоративные элементы используют в автомобиле 68% опрошенных. Также часто фигурировали талисманы в виде подвесок, например ангелы-хранители и иконки.

Как часто владельцы моют свои автомобили?

43% ответили, что «несколько раз в год»; 25% заявили, что ездят на мойку раз в месяц, а 6% — даже раз в неделю. 12% сказали, что вообще не занимаются уборкой, 9% моют машину только раз в год и 3% — еще реже.

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Весь комплекс вопросов был направлен на то, чтобы определить, насколько важен собственный автомобиль для водителя. По совокупности ответов оказалось, что для 77% «очень важен» или «важен», 18% оценили важность своего автомобиля как среднюю, а 5% охарактеризовали свою машину как «совсем не важную» или просто «не важную».

При этом только 21% готовы были бы обойтись без собственного автомобиля, например, перейти на модель каршеринга.

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В онлайн-опросе, проведенном в марте 2022 года, приняли участие 1000 автовладельцев Германии в возрасте от 18 до 65 лет.

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