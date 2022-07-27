Названы основные причины, отвлекающие водителя от дороги

Эксперты также дали советы, как сделать так, чтобы поменьше отвлекаться.

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Международная компания Zutobi, занимающаяся обучением водителей, напомнила, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий является то, что водители отвлекаются от дороги, и это ежегодно уносит тысячи жизней.

Водители, а особенно подростки, не считают это таким уж опасным. Но взгляда на дорогу каждые несколько секунд недостаточно. Факт остается фактом: каждый раз, когда вы отводите взгляд от дороги, убираете руки с руля или предаетесь мечтам, вы увеличиваете риск аварии, которая может привести к гибели людей.

Конечно, невозможно управлять автомобилем совсем не отвлекаясь от дороги, но вы можете значительно сократить количество таких факторов.

4 типа отвлекающих факторов:

Визуальные. Это то, что заставляет вас отводить глаза от дороги. Примеры включают просмотр текстовых сообщений, повороты головы и разговоры с кем-то на заднем сиденье, а также чтение информации на рекламном щите.

Слуховые. Такой тип отвлечения ставит под угрозу ваше внимание из-за чего-то, что вы слышите. Это включает разговоры в машине, музыку или радиопередачи, а также сирены автомобилей экстренных служб. Разговор снижает внимание, которое вы уделяете дороге, особенно если вы поглощены спором или историей. Высокая громкость может поставить под угрозу вашу способность слышать другие автомобили.

«Ручные» отвлекающие факторы возникают всякий раз, когда ваши руки отрываются от руля. Примеры включают набор текстовых сообщений, манипуляции с переключением радио или музыки или настройка навигационного устройства.

Когнитивные отвлечения возникают, когда ваш разум отвлекается от задачи вождения. Это мечтания различного рода, беспокойство в связи с какой-то проблемой или попытка решить задачу.

Как снизить количество отвлекающих факторов во время вождения:

1. Отправляясь в незнакомое место, введите пункт назначения в навигатор прежде, чем начать движение. Взгляните на маршрут, чтобы иметь представление о том, куда вы идете. Поместите свой смартфон в крепление на приборной панели, чтобы вам не приходилось держать его во время вождения и вы могли четко видеть направления.

2. Напишите все необходимые сообщения, поешьте и сделайте макияж перед уходом. Постарайтесь все планировать заранее, чтобы вам не приходилось работать в режиме многозадачности во время вождения.

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3. Если вы хотите слушать музыку, аудиокниги или радио, держите громкость на умеренно низком уровне и следите за тем, чтобы основное внимание не отвлекалось от дороги.

4. Хотя разговоры могут отвлекать, вам не обязательно заставлять своих спутников молчать. Позвольте другим говорить большую часть времени, но не пытайтесь затрагивать темы, требующие большого внимания, такие как планирование большого события или принятие важного решения. Такие разговоры можно попросить спутников отложить на потом.