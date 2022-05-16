Середина мая, впереди сезон отпусков! Как всё рассчитать, чтобы не стоять в пробках, и сделать поездку безопасной, рассказал наш эксперт.

На минувшей неделе мы поинтересовались: в какое время суток вы предпочитаете выезжать в дальнюю дорогу? Большинство (74%) предпочитают это делать ранним утром, «в ночь» — так ответили 13% респондентов, когда нет пробок — 5%, днем — 4%, а 4% не придают этому значения вообще.

Опрос проводили на сайте «За рулем» с 12 по 16 мая 2022 года.

Мнение эксперта

Илья Пименов, редактор сайта «За рулем»:

Спокойно проехать город, пока он еще спит, выбраться из него «противоходом» (когда навстречу начинают собираться пробки из едущих на работу), опередить попутчиков. Если же где-то случится затор, он наверняка будет не таким большим, как днем или вечером… Одолеть основную часть пути по свету, а не ночью, напрягая глаза. Не париться (ехать в жару тяжело не только людям, но и машинам).

Логичный ответ и «когда нет пробок». Это также ранним утром, скорее всего. Так что эти два ответа можно суммировать.

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Есть одно «но»: перед такой поездкой нужно обязательно хорошо выспаться, особенно если у вас нет привычки рано вставать. Иначе вы скоро лишитесь сил, и вам не помогут ни кофе, ни энергетики. И не планировать особо большой перегон — а то на следующий день усталость будет двойной. Нормально — 800 км, 1000 — уже перебор.

Фото: Depositphotos и «За рулем»