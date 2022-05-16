В дальнюю дорогу — когда лучше выезжать? Опрос «За рулем» — журнал За рулем

В дальнюю дорогу — когда лучше выезжать? Опрос «За рулем»

Середина мая, впереди сезон отпусков! Как всё рассчитать, чтобы не стоять в пробках, и сделать поездку безопасной, рассказал наш эксперт.

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На минувшей неделе мы поинтересовались: в какое время суток вы предпочитаете выезжать в дальнюю дорогу? Большинство (74%) предпочитают это делать ранним утром, «в ночь» — так ответили 13% респондентов, когда нет пробок — 5%, днем — 4%, а 4% не придают этому значения вообще.

Опрос проводили на сайте «За рулем» с 12 по 16 мая 2022 года.

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В дальнюю дорогу — когда лучше выезжать? Опрос «За рулем»

Мнение эксперта

Илья Пименов, редактор сайта «За рулем»:

В дальнюю дорогу — когда лучше выезжать? Опрос «За рулем»
— В ответ на наш вопрос, когда вы предпочитаете выезжать в дальнюю дорогу, абсолютное большинство ответило, что ранним утром. И это правильное решение, продиктованное жизненным опытом.

Спокойно проехать город, пока он еще спит, выбраться из него «противоходом» (когда навстречу начинают собираться пробки из едущих на работу), опередить попутчиков. Если же где-то случится затор, он наверняка будет не таким большим, как днем или вечером… Одолеть основную часть пути по свету, а не ночью, напрягая глаза. Не париться (ехать в жару тяжело не только людям, но и машинам).

Логичный ответ и «когда нет пробок». Это также ранним утром, скорее всего. Так что эти два ответа можно суммировать.

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Есть одно «но»: перед такой поездкой нужно обязательно хорошо выспаться, особенно если у вас нет привычки рано вставать. Иначе вы скоро лишитесь сил, и вам не помогут ни кофе, ни энергетики. И не планировать особо большой перегон — а то на следующий день усталость будет двойной. Нормально — 800 км, 1000 — уже перебор.

Фото: Depositphotos и «За рулем»

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