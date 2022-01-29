Насколько это критично для рядового автовладельца, есть ли альтернативы или дело просто в привычке к комфорту? Подводим итоги опроса и знакомимся с мнением экспертов.

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Сегодня — День первого автомобиля. 29 января 1885 года изобретатель Бенц поставил бензиновый мотор на трехколесную повозку, и это стало настоящей технической революцией. С того дня прошло почти 140 лет, и сейчас убеждать кого-то в достоинствах автомобиля и его необходимости как средства передвижения и перевозки грузов уже не приходится.

Насколько сегодня российские автовладельцы привязаны к своему транспортному средству, решили уточнить «За рулем» и «Автостат» и предложили читателям ответить на вопрос: «Представьте, что Вы целый год не можете пользоваться автомобилем. Насколько это критично?».

Почти половина (45,9%) респондентов признали, что отказ от автомобиля будет для них весьма критичным и болезненным. При этом для 27,1% участников опроса лишиться автомобиля на год сродни катастрофе, поэтому они приложат все силы, чтобы этого не случилось. У 18,8% отказ от автомобиля связан с серьезными проблемами по работе.

Вторая половина опрошенных (40,2%) признала, что без машины возникнут небольшие, но вполне решаемые проблемы, а для 13,9% отказаться от автомобиля не проблема, они спокойно найдут другие варианты передвижения.

Мнение экспертов

Илья Пименов, редактор сайта «За рулем»:

Да, это проблема, но не трагедия. В городе придется чаще пользоваться общественным транспортом и такси. Может быть, почаще ходить пешком. Освоить велосипед, если вы еще не освоили, но можете это сделать. Конечно, «велик» подходит скорее для короткого маршрута и когда ничего не нужно везти. Но тоже транспорт. Если права остались при вас, можно воспользоваться каршерингом.

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Чуть сложнее, если вам часто приходится ездить за город, между городами или вы просто любите путешествовать. Теперь придется ездить в электричках, междугородных автобусах или даже поездах дальнего следования. Да, вы не сможете взять с собой груз, как раньше, и несколько потеряете в комфорте. С другой стороны, поездка на электричке может быть намного быстрее, чем на машине — из-за того, что вам не придется стоять в пробках. А пассажиром в автобусе или поезде вы можете увидеть что-то, чего никогда не замечали, находясь за рулем автомобиля. Словами мамы Форреста Гампа, жизнь как коробка шоколадных конфет. А по-нашему — никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Зато через год, когда вернетесь за руль, почувствуете настоящее удовольствие от езды на собственном автомобиле, эйфорию свободы. Помните, как после локдауна?

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

Не поехать за город, а летом — каждые выходные на дачу, не забрать супругу с работы, а детей — не отвезти на тренировку… Конечно, можно найти и другие способы для решения подобных и других вопросов, но, имея личный автомобиль, сделать это намного проще. И еще один очень важный момент: в эпоху пандемии собственная машина еще служит неким безопасным пространством. Лишиться его на целый год было бы крайне неприятно.

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