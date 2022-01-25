Топ-5 стрессовых стран для новичков за рулем. И Россия тоже!

Возглавила рейтинг Румыния, наша страна лишь на 4-м месте.

Садиться за руль новичкам — это всегда стресс, на дороге особенно легко почувствовать себя не в своей тарелке. На то, насколько простым будет процесс адаптации, влияют самые разнообразные факторы — от безопасной организации движения и пробок на дорогах до затрат, связанных с покупкой топлива и первого автомобиля.

Но где новичкам приходится сложнее всего? Эксперты международной компании Zutobi проанализировали ряд сопутствующих факторов в ряде мировых стран, чтобы определить, где люди испытывают наибольший стресс и где у среднестатистического человека больше шансов успешно сдать экзамен по вождению.

Страной с самым низким баллом для начинающих водителей стала Румыния, которая набрала 4,87 из 10 возможных. Здесь эксперты нашли неудовлетворительным качество дорожной инфраструктуры, по этому показателю страна набрала 32,6 балла из 100, часто встречаются заторы на дорогах: в среднем поездка заняла на 42% больше времени, чем это было бы в сценарии свободного потока.

На втором месте Малайзия, набравшая 5,07 балла, в первую очередь из-за огромного количества машин на дорогах: около 85 000 автомобилей приходится на 100 000 человек. В Малайзии одна из самых разветвленных и сложных дорожных сетей в Азии, поэтому в стране происходит большое количество аварий и смертных случаев в них: 23 погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек.

На третьем месте Филиппины (5,3 балла) — еще одна страна, расположенная в Юго-Восточной Азии. У этой страны худший показатель по заторам на дорогах: в среднем поездка в час пик занимает на 53% больше времени, чем в стандартных условиях. Показатель качества дорог тут тоже довольно низкий — всего 44,8 балла из 100. В этой индустриальной стране с развивающейся экономикой заасфальтировано только около четверти дорог.

Четвертое и пятое места поделили Болгария и Россия, набравшие по 5,35 балла. Объединяют страны неразвитая дорожная инфраструктура, плюс в нашей стране происходит значительное число ДТП со смертельным исходом.

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В топ-10 самых неблагоприятных стран для начинающих водителей также вошли:

Греция (5,52 балла)

Польша (5,65 балла)

Аргентина (5,76 балла)

Новая Зеландия (5,97 балла)

Италия (6,09 балла).

Самыми дружелюбными странами для новичков за рулем эксперты признали Сингапур (9,03 балла), Нидерланды (8,19 балла), Данию (7,89 балла), Испанию (7,64 балла) и Швейцарию (7,71 балла).