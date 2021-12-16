Названы автомобили, которыми не интересуются угонщики

А также регионы, где риск не обнаружить однажды утром свою «ласточку» крайне невысок.

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В исследовании, проведенном сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека», эксперты проанализировали данные об автомобилях, которые когда-либо числились в угонах, и из отчетов за 2021 год назвали наименее угоняемые модели и регионы, в которых реже и чаще других угоняют автомобили.

Модели, которыми не интересовались угонщики

В число моделей массового сегмента , которые реже всего бывают в угоне, попали:

Lada Kalina

Kia Picanto

Nissan Tiida и Micra

Renault Symbol

Hyundai Matrix

Chevrolet Spark

Volkswagen Golf и Tiguan

Toyota Auris

Mitsubishi Carisma

Ford Fiesta.

Среди премиум-брендов в списке оказались:

Mercedes-Benz А-класс

BMW 1 серии

Audi Q3

Porsche Panamera 4

Volvo S40 и XC70

Land Rover Freelander

Infiniti QX50

Lexus IS

Jaguar F-pace.

Регионы с самым высоким и низким показателями по угонам

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Реже всего угоняли авто в Вологодской области, Алтайском крае, Башкортостане, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Рязансклй области, Тверской области, Тульской области, Липецкой области, Северной Осетии, Астраханской области, Костромской и Калининградской областях. Относительная доля автомобилей, побывавших в угоне, здесь не превышает 0,03%.

Москва и Московская область, Чеченская Республика, Курская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Иркутская область, Ростовская область, Нижегородская область, Воронежская область, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область — это регионы с относительно высокими показателями по угонам — 0,08%.

Полиция задержала банду угонщиков, которая специализировалась исключительно на премиальных машинах.



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