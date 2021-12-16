Названы автомобили, которыми не интересуются угонщики

В исследовании, проведенном сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека», эксперты проанализировали данные об автомобилях, которые когда-либо числились в угонах, и из отчетов за 2021 год назвали наименее угоняемые модели и регионы, в которых реже и чаще других угоняют автомобили.
Модели, которыми не интересовались угонщики
В число моделей массового сегмента, которые реже всего бывают в угоне, попали:
- Lada Kalina
- Kia Picanto
- Nissan Tiida и Micra
- Renault Symbol
- Hyundai Matrix
- Chevrolet Spark
- Volkswagen Golf и Tiguan
- Toyota Auris
- Mitsubishi Carisma
- Ford Fiesta.
Среди премиум-брендов в списке оказались:
- Mercedes-Benz А-класс
- BMW 1 серии
- Audi Q3
- Porsche Panamera 4
- Volvo S40 и XC70
- Land Rover Freelander
- Infiniti QX50
- Lexus IS
- Jaguar F-pace.
Регионы с самым высоким и низким показателями по угонам
Реже всего угоняли авто в Вологодской области, Алтайском крае, Башкортостане, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Рязансклй области, Тверской области, Тульской области, Липецкой области, Северной Осетии, Астраханской области, Костромской и Калининградской областях. Относительная доля автомобилей, побывавших в угоне, здесь не превышает 0,03%.
Москва и Московская область, Чеченская Республика, Курская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Иркутская область, Ростовская область, Нижегородская область, Воронежская область, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область — это регионы с относительно высокими показателями по угонам — 0,08%.
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Фото: Depositphotos