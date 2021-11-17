Только «премиалки»: полиция задержала банду угонщиков

Подозреваемые в кражах дорогостоящих автомобилей задержаны в Новосибирской области.

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Несмотря на то что производители пытаются защитить дорогостоящие автомобили противоугонными системами, воры не дремлют. В Барабинском районе Новосибирской области и в городе Новосибирске оперативники МВД провели спецоперацию по задержанию двух преступных групп, которые специализировались на хищении автомобилей только премиум-класса, сообщает МВД.Медиа.

Краденные машины злоумышленники переправляли в республику ближнего зарубежья и там сбывали. Во время задержания один из фигурантов поджег автомобиль, на котором передвигался, и попытался скрыться от оперативников, однако это ему не удалось.

В домах подозреваемых провели обыски и обнаружили большое количество специализированного оборудования, радиостанции, сотовые телефоны, банковские и флеш-карты, а также другие предметы, которые будут служить доказательствами в уголовном деле.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой).

Пятерым подозреваемым предъявлены обвинения в краже и сбыте иномарок, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области и Depositphotos