Чаще всего россияне помогают друг другу вытащить застрявший в снегу или грязи автомобиль.

Согласно исследованию, проведенному СберАвто и медиахолдингом Rambler&Co, подавляющее число (82%) россиян, управляющих автомобилями, хотя бы раз оказывали помощь другим водителям.

63% опрошенных при этом стараются делать это каждый раз, когда попросят или когда видят сложную ситуацию. Если позволяет время, помогает почти треть (29%) неравнодушных респондентов. 16% автомобилистов сами регулярно получают помощь других участников движения, 19% — иногда, 40% — в единичных ситуациях и лишь 25% ответили, что им так никто и не помог.

22% отмечают, что для них помощь на дороге энергозатратна, но они все равно не могут проехать мимо. 1% респондентов уже состоит в волонтерских организациях или «клубах» взаимопомощи на дорогах.

Виды помощи

Чаще всего россияне помогают вытащить застрявший в снегу или грязи автомобиль (16%). По 15% набрали варианты с «прикуриванием» аккумулятора и запуском двигателя авто «с толкача», а 11% — с подачей сигнала жестами или светом фар, предупреждающими о неисправности чужой машины.

Буксировку неисправного авто до СТО отметили 10%. По 4% помогали откапывать автомобили из снега, экстренно менять шины, делились аптечкой или огнетушителем. Подвозили бензин, вызывали эвакуатор или экстренные службы по 3%.

Благодарность

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52% признались, что не ожидают никакой благодарности, 29% было бы приятно услышать простое «спасибо», а 1% готовы получить справедливую компенсацию за потраченные время и силы.

Кому помогают

В 61% случаев у водителей нет особых предпочтений, кому именно помогать. Обратят внимание на семью с детьми или пожилого водителя 15% и 13% респондентов соответственно, 7% обязательно помогут новичку за рулем, а 4% проявят солидарность с владельцем авто той же марки.

В опросе участвовали около 3000 российских водителей.

В МВД составили социальный портрет пьяного водителя.

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