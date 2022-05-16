В МВД составили социальный портрет пьяного водителя

Чаще всего возраст нарушителя составляет от 30 до 39 лет.

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В 9 из 10 ДТП с участием водителей с признаками опьянения за рулем находились мужчины, говорится в материалах информационно-аналитического обзора МВД России, который есть в распоряжении ТАСС.

Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30–39 лет. Чаще всего участниками ДТП в пьяном виде в прошлом году становились мужчины со средним или средним специальным образованием, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (40%).

Люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного ДТП в состоянии опьянения.

В 43,8% случаев за рулем с признаками опьянения находились люди, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально нигде не работает, 21% — это работники сферы торговли и услуг. 83% таких аварий было совершено на легковых машинах, 13% пришлось на мототранспорт, 4% — на остальные категории транспортных средств.

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В авариях с участием водителей с признаками опьянения большинство из них (11 616) были в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического опьянения были 1199 человек, еще 2952 отказались проходить освидетельствование. Всего в 2021 году с участием водителей в состоянии опьянения или с его признаками произошло каждое восьмое ДТП (11,8%, или 15 719), в данных происшествиях погибли 3866 и ранены 20 796 человек. Из них в авариях с пьяными водителями погибло 3445 человек.

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