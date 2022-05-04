Для алкозамков разработали новый стандарт

Решили не блокировать алкозамком запуск двигателя.

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ФГУП НАМИ разработало новый стандарт для алкозамков: предлагается не блокировать им запуск двигателя, а препятствовать началу движения автомобиля.

Если мотор заглушен на краткое время, у водителя есть пять минут, в течение которых повторная проверка выдоха не проводится. Устройства планируется применять на грузовиках, автобусах, а также на легковых машинах тех водителей, которые ранее были наказаны за пьяное вождение, сообщает «Коммерсант», ознакомившийся с документом.

Встроенная в алкозамки мониторинговая система будет с помощью бортовых систем передавать данные «внешним потребителям» — например, автотранспортному предприятию, региональным органам власти и инспекторам ГИБДД.

Устройство сможет блокировать возможность управлять автомобилем через проверку выдоха. Для начала нужно пройти проверку и «идентификацию личности» с помощью камеры, затем «дыхнуть». Возможна как бесконтактная, так и контактная проверка, на которую должно уходить не более 15 секунд. В документе предусмотрена и защита от всяческих фальсификаций, связанных с подменой личности в момент проверки.

Норму о введении алкозамков власти разрабатывают уже много лет. Минпромторг даже заключил контракт с НАМИ, чтобы там проанализировали зарубежный опыт применения алкозамков, и подготовить предложения по их внедрению.

До сих пор непонятно, кто будет платить за установку, обслуживание и поверку этих устройств. Автопредприятия сегодня и так обязаны проводить предрейсовый осмотр, включающий проверку водителя на опьянение, и внедрение дополнительных систем ляжет очередным бременем на бизнес.