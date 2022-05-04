В России изменились правила регистрации автомобилей — журнал За рулем

В России изменились правила регистрации автомобилей

В частности, новый владелец должен лично подать заявление и документы на регистрацию в течение 10 дней со дня покупки машины.

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Правительство обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Постановление кабмина от 21 апреля 2022 года № 722 вступило в силу 3 мая, напомнила «Парламентская газета».

Теперь владелец транспортного средства или его представитель должны подать заявление и документы в регистрационное подразделение ГИБДД лично в течение 10 дней со дня покупки машины, выпуска автомобиля в обращение при изготовлении его для собственного пользования или со дня временного ввоза автомобиля на территорию России на срок более года. Либо со дня возникновения иных обязательств, требующих изменения регистрационных данных.

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Уточнен в постановлении порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет о машинах, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю. При этом имеются в виду машины, которые продает компания или индивидуальный предприниматель, ведущие торговую деятельность. Государственный регистрационный знак «Транзит» выдается на срок 30 дней.

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Ранее транзитные номера выдавались на транспортные средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них надстройки.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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