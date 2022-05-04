В России изменились правила регистрации автомобилей

В частности, новый владелец должен лично подать заявление и документы на регистрацию в течение 10 дней со дня покупки машины.

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Правительство обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Постановление кабмина от 21 апреля 2022 года № 722 вступило в силу 3 мая, напомнила «Парламентская газета».

Теперь владелец транспортного средства или его представитель должны подать заявление и документы в регистрационное подразделение ГИБДД лично в течение 10 дней со дня покупки машины, выпуска автомобиля в обращение при изготовлении его для собственного пользования или со дня временного ввоза автомобиля на территорию России на срок более года. Либо со дня возникновения иных обязательств, требующих изменения регистрационных данных.

Уточнен в постановлении порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет о машинах, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю. При этом имеются в виду машины, которые продает компания или индивидуальный предприниматель, ведущие торговую деятельность. Государственный регистрационный знак «Транзит» выдается на срок 30 дней.

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Ранее транзитные номера выдавались на транспортные средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них надстройки.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС