ГИБДД рассказала, в какое время лучше выезжать в праздники (и как подготовиться) — журнал За рулем

ГИБДД рассказала, в какое время лучше выезжать в праздники (и как подготовиться)

Впереди длинные майские выходные, и нужно сделать так, чтобы ничего не омрачило запланированное путешествие.

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Автотуристам следует выспаться и не употреблять алкоголь перед дальней дорогой, а во время нее делать остановки для отдыха.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале ГИБДД Москвы.

Если с вами дети, заранее позаботьтесь о том, чем их занять в дороге.

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Отправляться в поездку лучше утром, проверив работоспособность основных систем транспортного средства, исправность внешних световых приборов и щеток стеклоочистителей, а также наличие жидкости для стеклоомывателя.

Фото: Depositphotos

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