ГИБДД рассказала, в какое время лучше выезжать в праздники (и как подготовиться)

Материалы по темеЭкотребования к автомобилям снизят. Не задохнемся? Мнение эксперта
Автотуристам следует выспаться и не употреблять алкоголь перед дальней дорогой, а во время нее делать остановки для отдыха.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале ГИБДД Москвы.
Если с вами дети, заранее позаботьтесь о том, чем их занять в дороге.
Материалы по темеКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству
Материалы по темеВо сколько теперь обходится обслуживание автомобиля — исследование
Отправляться в поездку лучше утром, проверив работоспособность основных систем транспортного средства, исправность внешних световых приборов и щеток стеклоочистителей, а также наличие жидкости для стеклоомывателя.
- Читатели признались, в каких соцсетях «зависают» за рулем.
- «За рулем» теперь можно читать и в Viber.
Фото: Depositphotos