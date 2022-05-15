Что бывает, если водитель большегруза неадекват — журнал За рулем

Что бывает, если водитель большегруза неадекват

На видео попало, как в маленьком американском городке буйствовал полуприцеп, сметая все на своем пути.

Материалы по теме
Девушка понадеялась на свой Джип и насмешила всех

Автор сюжета рассказывает, что притормозил на въезде в город, увидев знак ограничения скорости. Вдалеке он заметил, как со стоянки (где водители грузовиков паркуются на ночь) на дорогу выехал большегруз.

Мимо него проезжал небольшой пикап, и большегруз поехал в его строну, но тому удалось увернуться. Затем он набросился на маленькую белую машину (с этого начинается запись), и, как вы можете видеть, врезался в нее.

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?

Дальше происходит странное — водитель словно ищет жертву среди легковушек. Автор видео, заметив это, замедлился, но большегруз, похоже, именно его выбрал своей будущей целью.

Затем с заправки выехал пикап, и тогда полуприцеп направился в его сторону, а автору видео пришлось вывернуть руль, чтобы не попасть под удар.

Материалы по теме
Грузовик из дерева — видео от мастера

Как он пишет, собралось много народу, в том числе пострадавшие, все недоумевали, почему водитель полуприцепа ведет себя так странно. Парень же заперся в своем грузовике и закрыл шторы. Автору видео удалось заблокировать тормоза грузовика, чтобы удержать его до приезда полиции. В итоге полицейские получили это видео в качестве улики. По словам офицера, водитель был доставлен в тюрьму по обвинению в совершении уголовного преступления.

В комментариях шутят, что так мог себя повести грузовик на автопилоте и что «зомби идут, и апокалипсис уже начался» и что, похоже, водитель большегруза сошел с ума, «увидев свой счет за дизельное топливо». Автора видео все хвалят за находчивость, если бы он вовремя не отсоединил воздушные шланги в грузовике, кто знает, чем бы все это могло закончиться.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Новый Renault Duster после 30 000 км — полный список проблем
Ну и жучара! Ретротест самого народного из Фольксвагенов
Тест нового кроссовера FAW Bestune T77 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров564
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: