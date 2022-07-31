Законопослушный робот-доставщик попросил помощи у человека — журнал За рулем

Законопослушный робот-доставщик попросил помощи у человека

Машины могут еще далеко не всё, но уже умеют быть вежливыми. Об этом — в ролике.

Материалы по теме
Стало известно, сколько водителей разговаривают со своими авто

Девушка-блогер снимает роботов-доставщиков продуктов Starship и выкладывает ролики в Тик-Ток, а заодно обсуждает их в комментариях. И вот 22 июля ей сообщили, что один такой стоит у светофора возле ее дома.

Она, конечно же, бросилась к нему на помощь, поэтому в ролике слышен ее запыхавшийся голос.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме
Известно, как часто владельцы дают своим авто ласковые имена

Во время съемки металлический голос робота вдруг попросил ее нажать кнопку переключения светофора, а после вежливо поблагодарил и продолжил свой путь. Она была так ошарашена, что пожелала ему удачи, словно живому существу. Но со стороны сценка действительно выглядит так, словно два живых человека обменялись любезностями.

Когда роботы захватят Землю, ей непременно это зачтется, иронично отметил один из ютуберов в комментариях.


Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Безалкогольное пиво за рулем — что будет, если остановит ГИБДД?
Автобус Икарус 250 — тест и обзор
Haval Dargo: подробный тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров887
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: