Законопослушный робот-доставщик попросил помощи у человека

Девушка-блогер снимает роботов-доставщиков продуктов Starship и выкладывает ролики в Тик-Ток, а заодно обсуждает их в комментариях. И вот 22 июля ей сообщили, что один такой стоит у светофора возле ее дома.
Она, конечно же, бросилась к нему на помощь, поэтому в ролике слышен ее запыхавшийся голос.
Во время съемки металлический голос робота вдруг попросил ее нажать кнопку переключения светофора, а после вежливо поблагодарил и продолжил свой путь. Она была так ошарашена, что пожелала ему удачи, словно живому существу. Но со стороны сценка действительно выглядит так, словно два живых человека обменялись любезностями.
Когда роботы захватят Землю, ей непременно это зачтется, иронично отметил один из ютуберов в комментариях.
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Фото: Depositphotos