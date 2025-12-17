#
Шильдик "Москвич"
Два разных логотипа Москвича – интересный поворот

Бренд «Москвич» представил отдельное семейство «М», созданное с гигантом SAIC

Вчера российский автомобильный бренд «Москвич» сделал важный шаг, представив новое семейство городских кроссоверов Москвич М70 и Москвич М90.

Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Эта линейка не только получила отдельную букву в индексе, но и знаменует появление нового стратегического партнера. Если прежние модели базировались на платформах JAC, то «М» – это результат сотрудничества с китайским автогигантом SAIC, ключевым партнером Volkswagen и General Motors в Китае.

Новинки сразу выделяются обновленным логотипом. Вместо привычного овального шильдика на них красуется угловатая стилизованная литера «М». В ее основе – все те же узнаваемые зубцы кремлевской стены, исторический символ марки, но теперь без овального обрамления.

Нынешний (вверху) и новый логотипы Москвича
Нынешний (вверху) и новый логотипы Москвича

По словам представителей бренда, это подчеркивает статус «М» как отдельного семейства, у которого даже появился собственный сайт, который, правда, до начала продаж автомобилей М70 и М90 будет работать в усеченном деморежиме.

Сборка новых кроссоверов уже началась на московском заводе, при этом производство прежней линейки – моделей «3», «6» и «8» – продолжится параллельно.

Подробные технические характеристики, комплектации и даты старта продаж «Москвич М70» и «М90» компания обещает раскрыть позднее.

Алексеева Елена
Фото:Москвич
17.12.2025 
Фото:Москвич
