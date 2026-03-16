Стало известно, сколько стоит Москвич 3 2026 года

Завод «Москвич» объявил цены на Москвич 3 2026 года выпуска

Столичный автозавод «Москвич»  обнародовал прайс-листы на самую популярную модель бренда – кроссовер Москвич 3 2026 года выпуска.

Автомобили прибавили в цене от 58 до 65 тысяч рублей по сравнению с аналогичными версиями 2025 года.

Новые цены на Москвич 3 2026 года

Комплектация Трансмиссия Цена
Стандарт Плюс Телематика MY26 МКП 2 010 000 ₽
Стандарт Плюс Телематика MY26 вариатор 2 105 000 ₽
Комфорт Телематика MY26 вариатор 2 240 000 ₽

Минимальное повышение коснулось базовой версии с механической коробкой: она стала дороже на 58 000 рублей. Комплектация Стандарт Плюс с вариатором прибавила 64 000, а топ-версия Комфорт – 65 000 рублей.

Все автомобили 2026 года выпуска с приставкой MY26 по умолчанию оснащаются системой подключаемых сервисов «Мой Москвич» / «М-Контроль». Оплата за пользование телематикой включена в стоимость машины сразу на три года. С помощью этой системы владелец может удаленно контролировать состояние автомобиля и его местоположение; управлять некоторыми функциями (например, пуском двигателя); получать уведомления о важных событиях (срабатывание сигнализации, низкий заряд аккумулятора); настраивать доступ к машине для других водителей.

Напомним, что все версии Москвич 3 оснащаются безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л. с. (200 Нм крутящего момента). Привод только передний.

Ушакова Ирина
Фото:Москвич
16.03.2026 
