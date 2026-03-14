Популярный в России рамный внедорожник получил интересную версию с новым мотором

Tank 300 получил ОТТС в России на версию с 2,0-литровым двигателем на 218 л.с.

Китайский внедорожник Tank 300 официально сертифицирован в России для продаж с новым силовым агрегатом. Речь о четырехцилиндровом моторе объемом 2,0 литра, который развивает 218 лошадиных сил или 160 кВт. До этого момента на нашем рынке модель предлагалась только с более мощным 220-сильным двигателем.

Tank 300
Tank 300

Хотя сам производитель пока не анонсировал эту модификацию, новый двигатель уже фигурирует в прайс-листах на 2026 год. Все остальные технические характеристики автомобиля – полный привод, блокировки дифференциалов, понижающая передача и дорожный просвет в 224 мм – остались прежними. В общем-то, это все тот же рамный внедорожник с независимой передней подвеской, просто чуть менее мощный.

Между прочим, судьба Tank 300 в России может измениться кардинально. Ранее стало известно, что ведутся переговоры о локализации его производства у нас в стране. Пока что машину импортируют из Китая, и ее цена колеблется от 4,15 до 4,9 млн рублей – итоговая сумма зависит от года выпуска и выбранной комплектации.

Интерьер Tank 300
Интерьер Tank 300

Если эти планы воплотятся в жизнь, Tank 300 станет первым рамным внедорожником бренда, который будут собирать на российском заводе. Для покупателей это, в теории, может означать и более привлекательную цену, и лучшую доступность модели. Правда, пока все остается на уровне обсуждений и подготовительных работ.

Источник:  iXBT
Лежнин Роман
Фото:Tank
14.03.2026 
Фото:Tank
