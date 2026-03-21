Популярный в РФ рамный внедорожник обновился и стал вдвое мощнее Лэнд Крузера

В Китае зарегистрированы гибридные версии Tank 300 Hi4-T и Hi4-Z

В базе данных Министерства промышленности Китая появилась информация о двух новых гибридных версиях внедорожника Tank 300. Речь идёт о модификациях Hi4-T и Hi4-Z, которые, помимо обновлённой силовой установки, получили увеличенные габариты и переработанную систему полного привода.

Внешне автомобили легко узнать, хотя некоторые детали изменились. Дизайнеры обновили решётку радиатора и передний бампер, а вместо привычного логотипа на носу теперь красуется крупная надпись «TANK». Сзади, на крышке багажника, размещены шильдики, указывающие на конкретную версию - Hi4-T или Hi4-Z.

Главное, что бросается в глаза в документах, – это серьёзно выросшие размеры. Длина машины теперь составляет 4886 мм, ширина – 1984 мм, а высота – 1927 мм. Колёсная база увеличилась до 3010 мм, что на целых 16 сантиметров больше, чем у стандартного Tank 300, который продаётся в России. Для сравнения, у Toyota Land Cruiser 300 и даже у более крупного Tank 500 база равна 2850 мм. Получается, салон нового «Танка» будет заметно просторнее, чем у этих моделей.

Список доступного оборудования включает панорамный люк, багажник на крыше, разные варианты дизайна решётки, дисков и задних эмблем, а также инфракрасную камеру ночного видения.

Под капотом у версий – разные гибридные схемы. Tank 300 Hi4-T оснащён системой на основе 2-литрового турбодвигателя и одного электромотора. Их совокупная отдача достигает 408 лошадиных сил. Тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт·ч позволяет проехать на одной электротяге около 105 километров.

Версия Hi4-Z использует тот же бензиновый мотор, но к нему добавляются уже два электродвигателя. Суммарная мощность всей установки взлетает до 864 л.с. – это вдвое больше, чем у самого мощного Land Cruiser 300. Ёмкость аккумулятора здесь тоже выше – 59,6 кВт·ч, что даёт запас хода на электричестве до 200 километров.