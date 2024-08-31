155 000 км с Ларгусом: он стал расходовать меньше бензина!

«За рулем» подводит итоги 12-летнего теста универсала Лада Ларгус

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Ларгус – старейший обитатель нашего автопарка. За 12 лет он повидал и марафон «60 часов «За рулем», и дальние поездки.

С годами жизнь у него стала более размеренной, но отнюдь не легкой. Пробеги стабилизировались на уровне 6000 км в год. Но в любую погоду автомобиль готов возить товары для наших экспертиз. В просторный багажный отсек и на заднее сиденье приходится укладывать то десяток радиаторов системы охлаждения, то кучу теплообменников отопителя и их вентиляторов... Самый тяжелый груз – аккумуляторные батареи.

Про расход

Несмотря на эксплуатацию в пробочной Москве, расход топлива сейчас не превышает 10 л/100 км. Это заметно лучше, чем было несколько лет назад. Причин несколько.

Первым делом двигатель стал работать экономичнее благодаря установке более горячего термостата.

Второе условие – безупречное состояние передних и задних тормозных механизмов. Передние колодки, благодаря моим аккуратным доработкам, легко отходят от дисков, не создавая лишнего трения. Задние колеса с барабанными тормозами крутанешь на подъемнике – а они всё вертятся и вертятся. Недаром именно за нулевое трение на многих электромобилях предпочитают ставить «барабаны».

Уничтоженные коррозией кронштейны восстанавливаем без сварки под днищем. Половинку отрезка трубы с приваренным пальцем, входящим в отверстие подушки, крепим на трубе двумя хомутами в нужном месте.

Электроника

А вот антиблокировочная система нервы минувшей зимой попортила. Неожиданно, при движении со скоростью больше 90 км/ч, загорелись лампы неисправности АБС и тормозов. Тормоза есть, работают как обычно, но без вмешательства АБС.

На МКАДе с проблемой разбираться не будешь – добрался «с соблюдением необходимых мер предосторожности» до пункта назначения. Заглушил двигать, запускаю – всё в порядке. АБС есть, сигнализаторы не горят. Решил, что это глюк.

Недолго осталось резонатору: уже идет прорыв газов по шву.

Как только снова разогнался за 90 км/ч, ситуация повторилась. Провел диагностику ошибок с помощью установленного на автомобиль маршрутного компьютера Multitronics – и он показал неисправность датчика АБС переднего левого колеса.

Подшипник, на котором стоит кольцо, обеспечивающее магнитные импульсы, меняли три года назад. Теперь проверили подшипник – люфта нет, датчик АБС на штатном месте закреплен хорошо. В цепи датчика обрыва тоже нет.

Это уже второй ремкомплект шарнира выхлопной системы. Без хорошей проникающей смазки при ремонте выхлопной системы делать нечего.

Неисправность эпизодически мучила весной, а потом неожиданно пропала. И в памяти ошибок не осталось. То ли влага куда-то в блок АБС пробралась, то ли начались какие-то плавающие дефекты, связанные с износом, – остается наблюдать дальше.

Мелкие пакости

Следующим дефектом стала некорректная работа правого подрулевого переключателя. У дворников начал через раз включаться режим с паузой. Тут всё просто – разобрал переключатель, промыл и зачистил контакты, растянул пружинку. Нанес свежую смазку – переключатель работает как новый.

Подрулевой переключатель просто нуждался в заботе.

Система выпуска отработавших газов уже дышит на ладан. Помимо обоих кронштейнов крепления, которые ремонтирую самостоятельно, потребовало замены уже второе уплотнительное кольцо. Сферический шарнир с композитным кольцом установлен между выпускным коллектором и всей остальной системой. Но если первый (родной) прослужил более 100 тысяч км, то второй – вдвое меньше. А еще вот-вот появится отверстие в боковой стенке, в районе завальцовки на резонаторе.

Кондиционер стал терять эффективность за период от лета до лета, хотя раньше дозаправки хватало на два года. В начале жаркого сезона опять подсоединил баллон с хладагентом через приспособление и провел дозаправку самостоятельно. Но обратите внимание, что для дозаправок я использую один и тот же баллон четыре года. А утечку хладагента, даже с помощью ультрафиолетового фонарика, обнаружить не удалось. Еще бы – она же микроскопическая.

Чтобы зашить разошедшуюся по шву обивку водительского сиденья, пришлось вынимать его и разбирать.

Про ТО

Обычное техническое обслуживание, как и в прошлом году, растянул на несколько раз. Этим-то и удобно самостоятельное проведение работ. В одни выходные в уголке двора заменил масло (естественно, откачкой), в другие – воздушный и салонный фильтр. Масло на сей раз выбрал нераскрученного у нас бренда ROWE SN 5W‑40, чтобы исключить вероятность подделки. Фильтр традиционно выбрал марки Purflux: поверхность его фильтрующей шторы имеет гофрировку в двух плоскостях, что помогает избежать фальсификата.

Ходовая часть полностью исправна. А вот двигатель начал покрываться налетом – пыли стало проще прилипать около переднего и заднего сальников коленвала. Запотевание в районе переднего сальника – повод при следующем ТО задуматься о замене ремня привода ГРМ – само собой, вместе с сальником.

Коррозия под слоем краски на заднем крыле. Зато на переднем крыле явно чувствуется оцинковка – краска шелушится, а коррозии нет.

Про кузов

На заднем левом крыле вылез довольно крупный и неприятный «жук». Придется подключать профессионалов в области кузовного ремонта.

Ну, а в целом при бережной эксплуатации наш Ларгус способен прослужить еще немало лет.

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2012

В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года

Пробег на момент отчета 155 000





Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–155 000 км) *

Расходы на содержание 149 000–155 000 км: 39 963 ₽

Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,05 л/100 км): 33 466 ₽

Масло моторное 5 л: 4500 ₽

Масляный фильтр: 720 ₽

Воздушный фильтр: 430 ₽

Салонный фильтр: 380 ₽

Уплотнительное кольцо выхлопа: 466 ₽

Общие расходы: 736 227 ₽

Стоимость 1 км пробега: 5,18 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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