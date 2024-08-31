155 000 км с Ларгусом: он стал расходовать меньше бензина!
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Ларгус – старейший обитатель нашего автопарка. За 12 лет он повидал и марафон «60 часов «За рулем», и дальние поездки.
С годами жизнь у него стала более размеренной, но отнюдь не легкой. Пробеги стабилизировались на уровне 6000 км в год. Но в любую погоду автомобиль готов возить товары для наших экспертиз. В просторный багажный отсек и на заднее сиденье приходится укладывать то десяток радиаторов системы охлаждения, то кучу теплообменников отопителя и их вентиляторов... Самый тяжелый груз – аккумуляторные батареи.
Про расход
Несмотря на эксплуатацию в пробочной Москве, расход топлива сейчас не превышает 10 л/100 км. Это заметно лучше, чем было несколько лет назад. Причин несколько.
Первым делом двигатель стал работать экономичнее благодаря установке более горячего термостата.
Второе условие – безупречное состояние передних и задних тормозных механизмов. Передние колодки, благодаря моим аккуратным доработкам, легко отходят от дисков, не создавая лишнего трения. Задние колеса с барабанными тормозами крутанешь на подъемнике – а они всё вертятся и вертятся. Недаром именно за нулевое трение на многих электромобилях предпочитают ставить «барабаны».
Электроника
А вот антиблокировочная система нервы минувшей зимой попортила. Неожиданно, при движении со скоростью больше 90 км/ч, загорелись лампы неисправности АБС и тормозов. Тормоза есть, работают как обычно, но без вмешательства АБС.
На МКАДе с проблемой разбираться не будешь – добрался «с соблюдением необходимых мер предосторожности» до пункта назначения. Заглушил двигать, запускаю – всё в порядке. АБС есть, сигнализаторы не горят. Решил, что это глюк.
Как только снова разогнался за 90 км/ч, ситуация повторилась. Провел диагностику ошибок с помощью установленного на автомобиль маршрутного компьютера Multitronics – и он показал неисправность датчика АБС переднего левого колеса.
Подшипник, на котором стоит кольцо, обеспечивающее магнитные импульсы, меняли три года назад. Теперь проверили подшипник – люфта нет, датчик АБС на штатном месте закреплен хорошо. В цепи датчика обрыва тоже нет.
Неисправность эпизодически мучила весной, а потом неожиданно пропала. И в памяти ошибок не осталось. То ли влага куда-то в блок АБС пробралась, то ли начались какие-то плавающие дефекты, связанные с износом, – остается наблюдать дальше.
Мелкие пакости
Следующим дефектом стала некорректная работа правого подрулевого переключателя. У дворников начал через раз включаться режим с паузой. Тут всё просто – разобрал переключатель, промыл и зачистил контакты, растянул пружинку. Нанес свежую смазку – переключатель работает как новый.
Система выпуска отработавших газов уже дышит на ладан. Помимо обоих кронштейнов крепления, которые ремонтирую самостоятельно, потребовало замены уже второе уплотнительное кольцо. Сферический шарнир с композитным кольцом установлен между выпускным коллектором и всей остальной системой. Но если первый (родной) прослужил более 100 тысяч км, то второй – вдвое меньше. А еще вот-вот появится отверстие в боковой стенке, в районе завальцовки на резонаторе.
Кондиционер стал терять эффективность за период от лета до лета, хотя раньше дозаправки хватало на два года. В начале жаркого сезона опять подсоединил баллон с хладагентом через приспособление и провел дозаправку самостоятельно. Но обратите внимание, что для дозаправок я использую один и тот же баллон четыре года. А утечку хладагента, даже с помощью ультрафиолетового фонарика, обнаружить не удалось. Еще бы – она же микроскопическая.
Про ТО
Обычное техническое обслуживание, как и в прошлом году, растянул на несколько раз. Этим-то и удобно самостоятельное проведение работ. В одни выходные в уголке двора заменил масло (естественно, откачкой), в другие – воздушный и салонный фильтр. Масло на сей раз выбрал нераскрученного у нас бренда ROWE SN 5W‑40, чтобы исключить вероятность подделки. Фильтр традиционно выбрал марки Purflux: поверхность его фильтрующей шторы имеет гофрировку в двух плоскостях, что помогает избежать фальсификата.
Ходовая часть полностью исправна. А вот двигатель начал покрываться налетом – пыли стало проще прилипать около переднего и заднего сальников коленвала. Запотевание в районе переднего сальника – повод при следующем ТО задуматься о замене ремня привода ГРМ – само собой, вместе с сальником.
Про кузов
На заднем левом крыле вылез довольно крупный и неприятный «жук». Придется подключать профессионалов в области кузовного ремонта.
Ну, а в целом при бережной эксплуатации наш Ларгус способен прослужить еще немало лет.
Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2012
- В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета 155 000
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–155 000 км) *
- Расходы на содержание 149 000–155 000 км: 39 963 ₽
- Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,05 л/100 км): 33 466 ₽
- Масло моторное 5 л: 4500 ₽
- Масляный фильтр: 720 ₽
- Воздушный фильтр: 430 ₽
- Салонный фильтр: 380 ₽
- Уплотнительное кольцо выхлопа: 466 ₽
- Общие расходы: 736 227 ₽
- Стоимость 1 км пробега: 5,18 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Отзывы о LADA Largus ()
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .