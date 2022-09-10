10-летний Лада Ларгус: надежный! Рассказываем, как снизить расходы на бензин

Для повышенного расхода топлива есть две причины, и с обеими можно эффективно побороться.

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В августе мы отметили юбилей старожила редакционного автопарка. Старше Ларгуса автомобиля у нас нет.Состояние ветерана после десяти лет эксплуатации всё еще очень бодрое. Во многом потому, что интенсивность эксплуатации значительно снизилась. За первые пять лет машина участвовала в марафоне «60 часов „За рулем“» и дальних пробегах, а потому километраж наматывался быстро и составил примерно 100 тысяч километров.

Дальше автомобиль стал выполнять транспортные задачи — возить автокомпоненты для наших экспертиз, иногда ездить в командировки. Потому пробеги уменьшились примерно вдвое.

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Такое случается и в жизни других автомобилей. Один хозяин ездит больше, а другой — реже. Хотя в целом средний пробег Ларгуса составляет около 15 тысяч километров в год, что всегда считалось нормой, расчетной «печкой». И недаром регламент технического обслуживания большинства автомобилей велит проводить работы не реже чем в 15 тысяч километров — или не реже чем раз в год.

Чем радует?

Ветерана есть за что любить. Главное, несмотря на мелкие ремонты, - потрясающая надежность. Ни разу старина Ларгус не сорвал мероприятие из-за того, что не завелся или не доехал. Наоборот, на нем проводились самые разные испытания, которые ставили под угрозу исправность электронных компонентов. Мы пробовали пускать двигатель от батарей разной степени исправности, от аккумулятора шуруповерта и даже от сварочного аппарата! А еще мы проверяли возможность ездить без генератора и без аккумулятора. И ни разу ничего не сгорело!

Заменить наконечник рулевой тяги во дворе — плевое дело.

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Двигатель Renault К4М (16‑клапанный, 102 л.с.) — сильная сторона ранних Ларгусов. Обслуживание — минимальное. Свечи, масло, фильтры и один раз на 120 тысячах километров ремни (ГРМ и приводной) вместе с роликами и насосом охлаждающей жидкости. И всё. Расход моторного масла незаметен, течей нет, тянет хорошо, клапаны регулировать не надо — прямо мотор мечты. Жаль, что с осени 2017 года их больше не ставят.

Чем огорчает?

А вот расход топлива значительный. Это объясняется городской ездой и тем, что водитель не пренебрегает прогревами — минутными летом и гораздо более длинными зимой. Но есть и еще пара факторов.

Еще до меня термостат меняли дважды. Я, наблюдая за поведением машины и проводя замеры температуры мотора с помощью прибора Multitronics, пришел к выводу, что система работает ненормально. Дело в том, что зимой мотор недогревается — бортовой компьютер видит температуру около 81 °C, зато летом она скачет от 83 до 99 °C. Выше ее не пускает мощный электровентилятор. Такие скачки температуры вызывают рост расхода топлива, а зимой, при явном недогреве, он еще больше. Планирую установить термостат с заводской температурой открытия 89 °C.

Вторую причину перерасхода увидел при сезонной замене шин. Обнаружив критический износ передних тормозных колодок, обратил внимание, как тяжело выходят они из направляющих при демонтаже. Получается, что при полностью исправных суппортах, колодки, не отходя от дисков, постоянно трутся, изнашиваясь и повышая расход топлива.

Термостат на 89 °C и металлический патрубок взамен старого пластмассового. Результатами испытаний при разной погоде обязательно поделюсь.

Тогда при установке новых колодок я не только очистил направляющие от грязи и ржавчины, но и решил дать колодкам немного большую свободу. Для этого сточил на наждаке выступы буквально на полмиллиметра так, что они стали немного люфтить в направляющих. Расчет был на то, что грязь и окислы при повышенной подвижности колодки будут самоудаляться. Это подтвердилось последующей эксплуатацией. Автомобиль стал скатываться с малейших уклонов на проезжей части. Такой прием особенно нужен машинам с небольшими годовыми пробегами, причем никаких скрипов и стуков после переделки не появилось.

Что сломалось? Запчасти есть?

Как-то при осмотре обнаружил люфт шарового пальца наконечника левой рулевой тяги. Пришел срок: за 20 тысяч километров до этого менял наконечник на правом борту. Приобрел деталь и решил заменить во дворе. Работа заняла меньше часа, но, уже взяв в руки старую деталь, с ужасом увидел порванный пыльник рулевого механизма. Это уже серьезно. Ездить нельзя: в «рейку» попадет грязь.

Установил старый наконечник обратно — какой смысл туда-сюда крутить новый? — и поехал за пыльником на другом автомобиле. Взял на всякий случай два, подобранные по каталогу. Затем поехал на «раненом» Ларгусе в ближайший гараж самообслуживания. Вывесив автомобиль на подъемнике, обнаружил трещины и на втором пыльнике. Пустяки, я же позаботился о запасе!

Порванный пыльник реечного рулевого механизма — это серьезно. Чем меньше вы проедете с таким дефектом, тем целее будет «рейка».

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Но выяснилось, что диаметр пыльников в месте надевания на рулевой механизм отличается от требуемого на 10 мм! У купленных — 42 мм, а на механизме (и старых пыльниках) 50–52 мм. Натягивать? Я за 40‑летний опыт ремонта автомобилей не помню, чтобы пыльник «рейки», ШРУСа или какой-нибудь патрубок имели такой натяг.

Надо добывать нужные пыльники. Но поездка на такси по нескольким крупным магазинам автозапчастей дала нулевой результат. Везде показывали пыльники с диаметром 42 мм. Быстрый анализ ситуации в интернете (таксометр-то тикает) показал, что не я один сталкиваюсь с таким безобразием. Кто растягивает пыльники на раструбе огнетушителя, кто кладет на ночь надетый на оправку подходящего диаметра пыльник в морозилку, кто, наоборот, греет в кипятке! А какой будет ресурс такой резины? Продавцы в магазинах утверждают, что с подбором многих других деталей для Ларгусов — такая же свистопляска: «Эта модель — сборная солянка!».

По этим линиям рекомендую слегка, на полмиллиметра, сточить колодку. С другой ­стороны — аналогично. Это разные диаметры, что бы ни говорили продавцы.

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Я предпочел приобрести универсальные ремонтные пыльники, у которых есть несколько посадочных диаметров, а до нужного можно добраться, отрезав лишнее, подобно подгонке стелек для обуви.

Но резина этих пыльников тонковата. Поскольку я, похоже, установил наконечники точно и рулевое колесо не сбилось со своего положения, то решил для экономии не делать пока сход-развал, а понаблюдать, как будут ходить пыльники. Если всё хорошо — заеду на стенд. Ну а если плохо — уже догадываюсь, что надо брать пыльники от Ниссанов, как говорят в Сети.

Что пришлось «допиливать»?

Все усовершенствования автомобиля работают исправно. К ним относятся уже упомянутый Multitronics, дневной ходовой свет в виде горящих на 30% спиралей дальнего света и счетчик моточасов. Прекрасно показала себя и система кондиционирования воздуха, заправленная больше года назад своими силами с минимальными затратами. Поэтому во второе десятилетие мы с Ларгусом смотрим оптимистично.

Лада Ларгус, 1,6 (102 л.с.), М5

Изготовитель — АВТОВАЗ

— АВТОВАЗ Год выпуска — 2012

— 2012 В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

— с августа 2012 года Пробег на момент отчета 143 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–143 500 км) *, ₽

Расходы на содержание 136 700–143 500 км 50 220 ₽

50 220 ₽ Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,07 л/100 км) 38 875 ₽

38 875 ₽ Масло моторное 5 л 6210 ₽

6210 ₽ Масляный фильтр 355 ₽

355 ₽ Воздушный фильтр 450 ₽

450 ₽ Салонный фильтр 390 ₽

390 ₽ Наконечник рулевой тяги 630 ₽

630 ₽ Чехлы рулевого механизма, 2 шт. 1600 ₽

1600 ₽ Хомуты чехлов, 2 шт. 520 ₽

520 ₽ Тормозные колодки передние 1190 ₽

1190 ₽ Общие расходы 647 824 ₽

647 824 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,96 ₽

* Без учета транспортного налога, расходов на полисы ОСАГО и каско.

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Полный отчет по поломкам редакционного Ларгуса — тут.

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