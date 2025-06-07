Досадный дефект французской коробки — как устранили, сколько заплатили
Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2012
- В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета – 160 000 км
При весенней замене колес обнаружил замасливание защиты силового агрегата с левой стороны. Отсоединив боковой пластиковый щиток и демонтировав защиту, увидел, что в масле вся крышка пятой передачи.
На нашем Ларгусе стоит французская коробка JR5, у которой эта крышка отштампована из тонкой листовой стали. Коррозия, развившаяся под слоем краски, привела к появлению трех микроскопических отверстий. Насквозь! Хорошо, что отверстия оказались высоко – на 5–7 мм выше нормального уровня масла. Долив масло в агрегат, благополучно добрался до дома.
Купив запчасти, на домкрате во дворе заменил крышку и прокладку, вместе обошедшиеся почти в 4000 рублей.
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