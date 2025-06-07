#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Досадный дефект французской коробки — как устранили, сколько заплатили

Опубликован отчет по неисправностям универсала Лада Ларгус 2012 года

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2012
  • В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета – 160 000 км

Рекомендуем
155 000 км с Ларгусом: он стал расходовать меньше бензина!

При весенней замене колес обнаружил замасливание защиты силового агрегата с левой стороны. Отсоединив боковой пластиковый щиток и демонтировав защиту, увидел, что в масле вся крышка пятой передачи.

На нашем Ларгусе стоит французская коробка JR5, у которой эта крышка отштампована из тонкой листовой стали. Коррозия, развившаяся под слоем краски, привела к появлению трех микроскопических отверстий. Насквозь! Хорошо, что отверстия оказались высоко – на 5–7 мм выше нормального уровня масла. Долив масло в агрегат, благополучно добрался до дома.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Купив запчасти, на домкрате во дворе заменил крышку и прокладку, вместе обошедшиеся почти в 4000 рублей.

Коррозия проела отверстия на крышке пятой передачи Ларгуса.
Коррозия проела отверстия на крышке пятой передачи Ларгуса.
  • Возможные проблемы двигателей К4М рассмотрены тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 7233
07.06.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+32